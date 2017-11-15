Ансамбль танца Белгородской филармонии представит программу «Мы танцуем для Вас!»
15 ноября в 19:00 в Большом зале филармонии состоится уникальный танцевальный вечер.
Под руководством главного балетмейстера Александра Манжолы ансамбль танца представит новую программу «Мы танцуем для Вас!». Она включает в себя «Калинку», «Казачий пляс», русскую кадриль, балетный жанр, латиноамериканские танцы и многое другое.
Как сообщает пресс-служба филармонии, это будет смешение разных стилей, образов и жанров. В двух отделениях покажут русский танец, классику и танцы народов мира. На сцену выйдут солисты Белгородской филармонии – лауреаты международных конкурсов Наталья Ткаченко (народный вокал), Татьяна Дружинина (эстрадный вокал), Евгений Добров (эстрадный вокал), Олег Иванов (ударные), Геннадий Панкратов (аккордеон).
Организаторы обещают массу впечатлений от разнообразного репертуара и шикарных костюмов.
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