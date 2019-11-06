Gelendewagen Day с «АврораАвто»

G-Класс – его внешний вид за всю историю производства практически не претерпел изменений, его до сих пор почти целиком собирают вручную, характеристики проходимости беспрецедентны, а звук его работающего двигателя впечатляет. Автомобиль – легенда. Вездеходный исполин. Дизайн-икона. Даже через 40 лет для создателей G-класс остается неизменным принцип: флагман марки Мерседес-Бенц меняется, только если он при этом улучшается.

G 650 Landaulet – вершина представления о роскоши и самый внедорожный лимузин в одном. Силовой агрегат заимствован у самой экстремальной версии AMG G 65 – это битурбомотор V12 6.0 (630 л.с., 1000 Нм), оснащенный семиступенчатым «автоматом», но настройка скорректирована с упором на максимально комфортную езду. Портальные мосты аналогичны тем, что использовались на моделях G 63 AMG 6x6 и G 500 4x4, но подвеска не гоночная со сдвоенными амортизаторами, а оригинальная, рассчитанная на комфорт. С такой ходовой частью и шинами 325/55 R22 дорожный просвет составляет 450 мм, а общая высота машины – 2235 мм. Поэтому откидные подножки становятся необходимостью. Сохранена родная трансмиссия G-класса с постоянным полным приводом и блокировками всех трех дифференциалов. Но в случае с G 650 Landaulet важны не столько его внедорожные качества, сколько сам факт обладания столь необычным автомобилем, конкурентов которому в мире нет. Всего было выпущено 99 G-Maybach, один из которых стал центральной экспозицией на мероприятии.

G 65 FinalEdition, выпущенный тиражом всего в 65 экземпляров, также стал центром притяжения внимания. Впрочем, насыщенные опциями шестьдесят пятые G-Классы всегда были штучным товаром. Шестилитровый двигатель V12 biturbo (630 л.с., 1000 Н•м) оснащен «автоматом» AMG SpeedshiftPlus 7G-Tronic. Максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. От обычных машин FinalEdition отличаются эксклюзивным декором. Во внешнем облике это в основном матовые цвета меди накладки на бамперы, корпусы зеркал и кожух запасного колеса, вставки в радиаторной решетке и колеса такого же цвета плюс серебристые суппорты тормозов. А в салоне – комбинированная черно-коричневая обивка, прошитая медного цвета нитью, и отделка под углепластик, плюс мультиконтурные передние сиденья с вентиляцией. Надпись FinalEdition с порядковым номером машины украшает рукоятку перед пассажиром.

G 55 McLaren. Поисковик по этому запросу сообщит, что один-единственный в мире такой автомобиль ездит в Дубае и принадлежит принцу Абу-Даби, известному своей экстраординарностью в отношении автомобилей. Но это не совсем так. Второй экземпляр, оснащенный мотором суперкара Mercedes-Benz SLR McLaren,бороздит просторы нашей страны и 19 октября присутствовал на мероприятии. Двигатель объемом 5.5-литров V8 обладает мощностью более 700 л.с., автомобиль оснащен карбоно-керамическими тормозами и уникальной системой Keyless Go.

G 63 Cabriolet – единственный в своем роде, произошедший от G 500 2007 г.в. , получив двигатель M157, мощностью более 570 л.с. с разгоном до 100 км\ч за 5 с. и AMG SPEEDSHIFT PLUS 7GTRONIC.

G 500 cabrio 2004 г.в. – единственный в мире 5-дверный кабриолет с 4 раздельными сиденьями, сделанный на заводе по спецзаказу и никогда не выпускавшийся серийно. Говорят, что именно этот автомобиль был прародителем Landaulet, однако в отличие от автомобиля такого типа, крыша открывается полностью над всеми пассажирами, а не только над задним рядом.

G 500 4x4 – исполин среди G-Классов, вышедший на рынок в конце 2015 года и более не выпускающийся. Отличается от стандартного G-Класс измененным шасси. Автомобиль имеет портальные мосты с расширенной колеей, подвеску с двумя амортизаторами на колесо (одним обычным и одним адаптивным) и 22-дюймовые колеса. Супервнедорожник демонстрирует дорожный просвет 450 мм и форсирует брод метровой глубины.

Эти выдающиеся представители своего класса в оранжевом и сером матовом цвете, задавая тон, встречали гостей при въезде на парковку. Автомобиль белого цвета стал основой впечатляющей воображение инсталляции, и еще один синий колосс форсировал белгородские холмы на специально организованной внедорожной трассе.

Также экспонировались представители лимитированных выпусков и ограниченных серий: G 65 Final Edition, выпущенные в количестве 65 штук, G 500 Limited Edition – 1 из 50 экземпляров, G 500 Cabrio Final Edition – 1 из 200, G 350 Professional Limited Edition – 1 из 463 автомобилей.

G 240 GD 1979 г.в. – один из первых кабриолетов, выпускаемых серийно, и G 280 GE – 3-дверный кабриолет 1979 г.в.

Задолго до того, как G-Класс стал символом достатка владельца и премиальным внедорожником, Gelendewagen был и остается суровым утилитарным путешественником. G-класс Professional – для настоящих покорителей бездорожья. В нем нет систем, от которых голова пойдет кругом. Этот внедорожник – настоящий «профи» своего дела, и его стихия – самые трудные непроходимые пути.

На мероприятии была организована тематическая фотозона, демонстрирующая назначение автомобилей этой серии, с участием G 250 GD и двух G 290 GD. Помимо этого, был представлен G 300 Serval, предназначенный для спецопераций и опасных сафари.

Осенние пейзажи разбавляли автомобили Crazy Colours – кабриолеты G 500 яркого зеленого и оранжевого цвета и красный G 240 GD.

На мероприятии присутствовали генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Хольгер Зуффель, финансовый директор Тобиас Рист и директор департамента продаж Мария Морозова.

««АврораАвто» подготовили и провели уникальное мероприятие, достойное 40-летней истории легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Класса. Собрать в одном месте коллекционные редкие экземпляры и при этом порадовать поклонников бренда тест-драйвами на большинстве представленных автомобилей – дорогого стоит. Все это закрепило за дилером статус центра притяжения для самых искушенных любителей Легендвагена», – отметила Мария Морозова.