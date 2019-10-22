В шоу-ресторане «Зима» в Белгороде состоялась Торжественная «НЕцеремония» награждения лауреатов ежегодной премии журнала. Редакция «Белгород-Курск.Собака.ru» вручила двадцати выдающимся белгородцам и курянам статуэтки в виде красной собаки, которые сделали студенты единственного в России центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Анастасия и Мария Толмачевы, лауреаты премии в номинации «Музыка и кино» исполнили свои песни. Модельер Оксана Шиповских представила перфоманс в виде танцевального шоу с участием авторских нарядов. Дарья Дробот, преподаватель танцевальной хип-хоп-школы «Четыре/Четверти», участница молодежного фестиваля искусств «Этажи» показала пластический спектакль «ЧеLovek» под звуки виолончели. Специальным гостем вечера стал Митя Фомин.
Премия «ТОП 20. Самые знаменитые люди Белгорода и Курска»
«Белгород-Курск.Собака.ru» благодарит за поддержку шоу-ресторан «Зима», ведущих Евгения Карамышева, Станислава Коновку и Алексея Молчанова и партнеров премии «ТОП 20. Самые знаменитые люди Белгорода и Курска»:
Официального дилера Mercedes-Benz в Белгороде «АврораАвто»
Сеть бутиков итальянской обуви, одежды и аксессуаров Palermo
Компанию по продаже недвижимости «Веста»
Гостиничный Комплекс «Белгород»
Студию фито-дизайна и декора «Золотое сечение»
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