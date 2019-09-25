Фестиваль искусств «Этажи»

В Белгородской филармонии в четвертый раз прошло культурное событие для молодежной аудитории в атмосфере современного искусства и дружеского творческого сотрудничества. В течение трех дней на пяти этажах выступали музыканты, танцоры, поэты и многие другие деятели современного искусства.

Группа SHOO в день открытия фестиваля сыграла музыку, в которой нет границ между странами и их культурами. Работала «Школа креатива» от московских режиссеров и клипмейкеров – Максима Рожкова, Алены Кукушкиной и Андрея Мусина. Выступила Марина Кацуба – петербургский поэт, победитель главного хип-хоп баттла страны VERSUS, автор четырех сборников стихов «22», «М», «ТЫ», «Чик-Чирик», единственная девушка-победитель телепередачи 100ТВ «Битва поэтов». Новым форматом театральных постановок удивила труппа театра Playback#01. Актеры показали перформанс без заготовленного сценария, с песнями, историями и живыми скульптурами. Музыканты Виктория Каунова и Илья Морозов из Москвы вместе с белгородским биг-бендом No comment исполнили известные песни в новых аранжировках в стиле джаз. Белгородская художница Анна Лалаян представила выставку своих абстрактных картин в смешанных техниках.

Завершился фестиваль смелой коллабораций симфонического оркестра Белгородской филармонии, дирижера из Китая Янь Цзянань и чемпиона мира по битбоксу Вахтанга.