Итальянский музыкальный вечер «Санремо в Ривьере»

Группа компаний «Агро-Белогорье» и Белгородская филармония провели на территории курортного комплекса Riviera Wellness Resort свой очередной, но единственный в этом сезоне open-air. На одной площадке объединились сразу два значимых музыкальных события – «Ривьера Open Air» и BelgorodMusicFest. Особую атмосферу вечера дополнили теплые пледы, напитки и яблоки, выращенные в садах холдинга. На закате солнца над лазурным берегом звучали вокальные шедевры на итальянском языке, виолончель и виртуозные партии на рояле.

Первым на сцену вышел легендарный Борислав Струлев, который в этот раз привез с собой уникальную янтарную виолончель. Он представил публике своих друзей из Италии, победителя фестиваля «Новая волна» – Вальтера Риччи и виртуоза-пианиста – Мэтью Ли. Вальтер Риччи покорил зал с первой песни. Мэтью Ли произвел фурор своей виртуозной манерой игры на рояле. Зал аплодировал стоя, когда, лежа на рояле, он сыграл партию руками за спиной. Музыканты и танцоры филармонии добавили концерту ярких красок и зрелищности. Концерт завершился зажигательным рок-н-роллом под звездным небом.