Вечеринка в честь открытия дизайн-пространства «Артхолл»

В Белгороде отметили открытие дизайн-пространства «Артхолл».

«Артхолл» вышел за пределы таких обозначений, как салон, студия, магазин или мастерская. Будущее – за другой формой продаж, поэтому «Артхолл» и называет себя пространством, где рождаются уникальные идеи и исполняются мечты. Его специалисты помогают создавать с нуля и осуществлять даже самые безумно интересные и сложные проекты и сразу же, на месте тестировать с заказчиками материалы, которые лягут в их основу. При посещении дизайн-пространства можно получить эстетическое удовольствие от фирменных и эксклюзивных стендов, грамотно выставленного товара и дизайна «Артхолла».

«Артхолл» – это большой выбор товаров серии ЭКО, демократичные цены и качественный сервис, презентации и семинары, экспозиции в сочетании с дизайном, атмосфера музыки запахов и комфорта, профессиональный и комплексный подход, развлекательные и спортивные мероприятия для клиентов.