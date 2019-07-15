Symphony open-air SOVA-2019

В Белгороде в третий раз прошел музыкальный опен-эйр, организованный Белгородской государственной филармонией. Роскошный замок Utark на берегу озера на три дня превратился в площадку с феерическим шоу, где гости в белых нарядах наслаждались выступлениями артистов из разных уголком мира. Welcome-зона, концертная площадка, Vip-зона, маркет, фуршет и три совершенно разные по настроению части программы создавали особую атмосферу.

В первый день дирижер Янь Цзянань познакомил зрителей с музыкой Китая, ансамбль средневековых духовых инструментов Alta Capella исполнил программу «Ренессанс-Jazz», а завершил вечер иммерсивный спектакль «Ромео и Джульетта». Во второй день симфонический оркестр под управлением дирижера Дмитрия Филатова сыграл хиты Queen и группы «Кино», а солист московского театра «Геликон-опера», автор и солист проекта NeoClassic Дмитрий Янковский удивил гостей песней «Ой, мороз, мороз» под главную музыкальную тему «Игры престолов».

Финалом опен-эйра стали совместное выступление симфонического оркестра и лучшего диджея России по версии Russian Music Box и DJ.RU – DJ Feel и музыкальные поздравления с днем рождения автора проекта SOVA Юлии Шапошниковой.