Первый день лета Белгород отметил фестивалем #НАУКАДЖАЗ

Для детей организаторы подготовили музыкальную программу, интерактивы и активный отдых. Любители науки познакомились с экспонатами на выставке робототехники, поучаствовали в интеллектуальных битвах, прослушали лекции от ведущих ученых БелГУ, увидели химическое шоу, битву роботов и многое другое. На трех музыкальных сценах выступили лучшие коллективы области и звезды российского джаза – Даниил Крамер, Армине Саркисян, Антон Румянцев, Дмитрий Мосьпан. На всей территории сада были установлены арт-объекты и фуд-зона, а на протяжении дня проводились интерактивные программы.