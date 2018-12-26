Четырехлетие ресторана «Башня»

14 декабря ресторан отметил свой день рождения. На входе гостей ждали башня из шампанского и фотозона, где каждый мог сделать фотокарточку на память. Харизматичный ведущий радовал присутствующих конкурсами и интерактивными играми. Разогревала гостей и создавала праздничную атмосферу кавер-группа Mell Rose Music Band. В их репертуаре звучали как давно известные хиты, так и современные песни.

Организаторы устроили розыгрыш сертификатов на посещение ресторана. За главный приз на сумму 10 000 рублей нужно было побороться, придумав стихотворение, в котором фигурировало слово «башня». Один из попытавших удачу стал его обладателем.

В финале вечера гостей ждало шоу в исполнении поваров. Аппетитная баранья нога, запеченная с ароматными травами, была фломбирована коньяком, и в приглушенном свете языки пламени смотрелись особенно эффектно.