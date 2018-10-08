Мастер-класс Светланы Токаревой «Умный гардероб: 5 шагов к успеху»

4 октября в ресторане «Новая волна» стилист рассказала о том, как составить гардероб под себя и свои задачи, уверенно ходить по магазинам и не совершать спонтанных покупок.

У гостей вечера была возможность сфотографироваться у фото-зоны, организованной партнером мастер-класса — официальным дилером «Мерседес-Бенц» в Белгороде «АврораАвто» в рамках проекта She's Mercedes, и пообщаться со стилистом лично.

Светлана Токарева продемонстрировала различные луки от бутика итальянской одежды, обуви и аксессуаров Palermo, дополнив их дизайнерскими итальянскими украшениями ручной работы ALCOZER&J и ювелирными изделиями от официального партнера бренда испанских украшений UNOde50 в Белгороде, и провела для гостей тесты, в которых они ближе познакомились с собой и друг с другом. А в конце вечера для участниц мастер-класса устроили розыгрыш призов от бутика «Тема» и магазина парфюмерии и косметики Л'Этуаль.