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Благотворительный аукцион «Не такая как все вечеринка» в арт-ресторане «Галерея»

В пятницу 13-го марта в арт-ресторане «Галерея» мы провели «Не такую как все вечеринку» и аукцион. Все собранные в этот вечер пожертвования — 114 500 рублей — передали в фонд помощи людям с нарушениями психологического развития «Каждый особенный».

Вечеринка получилась очень насыщенной. Сначала гости могли сфотографироваться в прекрасной фотозоне от Юлии Чистяковой, затем познакомиться с творчеством художницы Яны Войцеховской под сеты от первого диджея этого вечера — Степанка. Продолжилась вечеринка фэшн-перфомансом от Оксаны Шиповских и мастерской танца «Легче ветра». Затем начался аукцион. Спасибо всем спонсорам за прекрасные лоты!

Один из лотов любезно предоставил известный виолончелист Борислав Струлёв, который в эти дни был арт-директором музыкального фестиваля #BelgorodMusicFest и посетил нашу вечеринку. На аукцион выставили картину, написанную друзьями виолончелиста в день открытия фестиваля. Также были лоты от бутика «Палермо» — кросс-боди из натуральной кожи от итальянского бренда Джанни Кьярини, и изысканный подвес с бриллиантами от магазина «Самоцветы»

А ещё: ручка от Swarovski, бейсболка от Карла Лагерфельда, предоставленная бутиком «Армади», парфюм от Анреса Вильгельма, который подарил бутик «Тема», украшение от Alcozer, отрез ткани MAXMARA от текстильной лавки, скетч от Яны Войцеховской и абонементы в филармонию. 

После аукциона началась дискотека. За пультом были самые эксклюзивные диджеи Белгорода: DJ Елена (клиника  Гермес), DJ Наталья (украшения ALCOZER), DJ Мария Севрюкова (Эдем), DJ Оксана Шиповских (дизайнер), DJ Тина Хачатурян, DJ Ирина Карху (главный редактор Собака.ру), DJ Светлана Мересева (коммерческий директор Собака.ру), DJ Ирина Белокопытова (стилист), DJ Юлия Вогель (стилист), DJ Дмитрий Шестак (повелитель гвоздей) и DJ Степанк

Организовали вечеринку — Оксана Шиповских и попечитель фонда Ирина Карху. За фотографии и видео отдельно благодарим Елену и Ивана Ринновых, а за отличное настроение прекрасного ведущего Стаса Коновку.

 

 

 

Президент фонда «Каждый особенный» Наталья Злобина:

«Спасибо всем, кто пришёл на нашу вечеринку со смыслом! Благотворительность — это нормально, и как хорошо, когда можно вот так легко и позитивно отдыхать и в ту же минуту делать наш мир лучше. 

Совсем недавно существовал или всё ещё существует миф, что фонды открывают только известные и состоятельные люди. Это не так. Я открыла свой фонд в 2013 году, потому что моему сыну, которому сейчас 14 лет, диагностировали аутизм. И так случилось, что для него и для таких же мальчиков и девочек совсем ничего не оказалось в нашем обществе: ни своевременной диагностики, ни детских садов и школ, где готовы были бы их принимать и качественно учить, ни работы, даже кинотеатров, куда можно было бы сходить всей семьей. Только ПНИ во взрослой жизни. 

Я хотела бы изменить эту ситуацию и большое спасибо вам всем за такой отклик. Вы все знаете, что раньше понятие «не такой/не такая как все» имело скорее негативный окрас и наверняка каждый из вас в какие-то годы своей жизни сталкивался с этим. Сегодня мы хотели бы подчеркнуть, что быть особенным, не таким как все — означает быть уникальным, классным, индивидуальным. И это очень классно, что мы все разные, но каждый особенный».

Ирина,
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