Открытие выставки Анны Лалаян «Живые формы»

17 февраля в выставочном зале «Родина» прошло открытие выставки абстрактной живописи Анны Лалаян.

Анна Лалаян родилась в г. Кемерово, позже некоторое время жила за северным полярным кругом, а Белгород – уже 5 город, в котором она живет. Имеет высшее юридическое образование, стаж работы 5 лет в правоохранительных органах и звание капитана, при этом она рисовала все время, сколько может себя вспомнить. На достигнутом не останавливается и теперь реализует себя как художник. За свой первый творческий 2019 год Анна приняла участие в 5 выставках в Белгороде.

Как вы уже заметили, Анна предпочитает абстрактную живопись. Любит видеть в своих работах противоречие, парадоксальное сочетание стилей и материалов, каждый раз одушевляя загадочные линии.