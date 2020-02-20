Открытие выставки Анны Лалаян «Живые формы»

17 февраля в выставочном зале «Родина» прошло открытие выставки абстрактной живописи Анны Лалаян.
Анна Лалаян родилась в г. Кемерово, позже некоторое время жила за северным полярным кругом, а Белгород – уже 5 город, в котором она живет. Имеет высшее юридическое образование, стаж работы 5 лет в правоохранительных органах и звание капитана, при этом она рисовала все время, сколько может себя вспомнить. На достигнутом не останавливается и теперь реализует себя как художник. За свой первый творческий 2019 год Анна приняла участие в 5 выставках в Белгороде.
Как вы уже заметили, Анна предпочитает абстрактную живопись. Любит видеть в своих работах противоречие, парадоксальное сочетание стилей и материалов, каждый раз одушевляя загадочные линии.
Вокруг себя Анна собрала сильную команду, которая помогла в создании тёплой и творческой атмосферы.
На открытии побывали:
- Сообщество помощи бездомным животным «Оберег». Сообщество «Оберег» объединяет усилия людей, заинтересованных в помощи животным.
- Информационный партнёр: Журнал о людях «Белгород - Курск. Собакару» и главный редактор Ирина Карху. Крупнейшая федеральная сеть городских Lifestyle и фэшн изданий с 20- летней историей.
- Приглашённый специалист Стефания Бабынина. Стефания — когнитивно-поведенческий психотерапевт и арт-терапевт. В арт-терапии использует методы работы с метафорическими картами, рисованием и сказкотерапию.
- Диджей Степанк. Степан Прожил в Питере 4 года и за это время побывал на самых крутых вечеринках города. Вернулся в Белгород чтоб организовывать танцы и выступать на самых громких танцевальных вечерах в Белгороде.
- Ведущий Сергей Чуев. Автор и актер многих команд КВН г. Белгород.
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