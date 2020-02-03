Открытие выставки Яны Войцеховской «Флора. Новое воплощение»

В выставочном зале «Родина» состоялось открытие иммерсивной выставки графики и фэшн-иллюстрации «Флора. Новое воплощение» художницы Яны Войцеховской. В экспозицию вошло 15 работ с пастельной палитрой и романтическим настроением. Гости могли не только наблюдать, но и участвовать в художественном процессе, создавать новый арт-объект вместе с автором. Уникальность выставки подчеркивали цветочные ароматические композиции, подходящие для каждой работы Яны Войцеховской.