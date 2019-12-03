VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи»

Фестиваль, который проходит в Белгородской филармонии при поддержке Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области с 2012 года, открылся 22 ноября. Этот вечер посвятили фортепианной музыке, звучавшей в домах русской знати на рубеже ХVIII – ХIХ столетий. Симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Рашита Нигаматуллина и фортепианный «ПетРо Дуэт», в составе которого – лауреаты международных конкурсов Анастасия Рогалева и Дмитрий Петров, впервые исполнили сочинения Вольфа, Кожелуха, Гесслера. Изюминкой вечера стала премьера Большого Концерта для фортепиано в четыре руки и оркестра Абейля.

Второй день фестиваля, 27 ноября, пришелся по душе ценителям вокального и хорового исполнительства. Звучала духовная музыка, русские романсы и песни a`cappella в исполнении академического хора под управлением Елены Алексеевой. Солировал уже знакомый белгородцам баритон, частый гость «Шереметевских музыкальных ассамблей», заслуженный артист Республики Карелия, лауреат международных конкурсов Владимир Целебровский.

Вечером 30 ноября гостям фестиваля представили слияние музыки и драмы. Симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова, чтецы – актеры БГАДТ им. Щепкина Вероника Васильева и Андрей Манохин, мастер художественного слова Александр Воронин и артисты ансамбля танца Белгородской филармонии перенесли гостей филармонии в эпоху Шекспира. Знаменитая история о Ромео и Джульетте предстала перед слушателями совершенно с новой стороны.