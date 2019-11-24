День рождения белгородской художницы Анны Лалаян

Белгородская художница отметила день рождения в пабе «Декабрист» выставкой своих картин в жанре абстракции под названием «Живые формы». Среди гостей было много интересующихся живописью – они увлеченно задавали имениннице вопросы, предлагали свои идеи. Художница представила им бездомного пса Элвиса, чтобы отдать его в добрые руки. Сообщество «Оберег» и салон по стрижке собак и кошек «Элвис» привели его в порядок, а Анна предложила всем фотографировать его и постить снимки в Инстаграм. В ближайшее время пес обретет дом. Выставка плавно перетекла в просмотр фильма «Женские проблемы». Вечер продолжился сетом Dj Степанка, состоящим из ностальгических треков из 90-х и нулевых.

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