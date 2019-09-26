ТОП 20. Аквапарк «Лазурный»

Группа компаний «Агро-Белогорье» проводит завершающие работы над проектом всесезонного аквапарка, который откроется в Белгороде в конце 2019 года.

Строительство всесезонного парка водных развлечений вблизи села Нижний Ольшанец Белгородского района началось в ноябре 2017 года. Его площадь составит более 12 тысяч квадратных метров, а единовременная вместимость – семьсот человек.

В аквапарке будет два основных этажа. На первом разместятся зоны касс, душевые, зоны питания. Шкафчиков для переодевания будет тысяча, чтобы люди, пришедшие только что и уже уходящие, переодевались в комфорте, не мешая друг другу.

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«Гостей будут ждать джакузи и гейзеры, банный комплекс, детский городок, релакс-зона, аэро- и струйный гидромассаж, ледяные фонтаны и «душ впечатлений», аттракцион «ленивая река» и волновой бассейн»

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Здесь оборудуют комплекс из семи горок. Самая высокая – «ракета-петля» достигает 16,2 метра, а самая длинная – «черная дыра» – 114,5 метра. Также в аквапарке предусмотрено множество дополнительных водных аттракционов и развлечений. Гостей будут ждать джакузи и гейзеры, банный комплекс, детский городок, релакс-зона, аэро- и струйный гидромассаж, ледяные фонтаны и «душ впечатлений», аттракцион «ленивая река» и волновой бассейн. Температура в детских бассейнах составит 32 °C, во взрослых – 28 °C. В здании будут работать несколько кафе, включая быстрое питание для посетителей аквазоны.

Ежедневно на строительной площадке аквапарка трудятся более трехсот пятидесяти человек. На данный момент готов фасад здания: выполнено внешнее остекление, полностью смонтирована трехслойная кровля, установлено крышное дымоудаление, смонтирована подсветка. Специалисты уже завершили монтаж вентиляционных систем, теплого пола и укладку плитки. Аквапарк окутали сетями электрокабелей и системой пожарной сигнализации. Завершены технические работы по монтажу инженерных сетей, закончилась чистовая отделка помещений и декор зон.

В сентябре на объекте панируется произвести запуск воды и испытания горок. Вода в аквапарке будет проходить сразу несколько этапов очистки. Для этого здесь установили систему фильтрации, которая использует технологию хлорирования и ультрафиолета. Снаружи завершены работы по устройству дороги и тротуаров на прилегающей территории.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: архив ООО «ГК Агро-Белогорье»