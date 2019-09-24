ТОП 20. Евгения Кондратюк

Руководитель Белгородской региональной общественной организации помощи тяжелобольным детям и социально уязвимым слоям населения «Святое Белогорье против детского рака» открыла в Белгороде первый тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями на бесплатной основе.

Как вы пришли в фонд «Святое Белогорье против детского рака»?

Я пришла туда в качестве волонтера девять лет назад. В моей жизни был сложный период, я нуждалась в поддержке. Случайно попала на сайт фонда «Подари жизнь», где увидела молитву «Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения, помогать, а не ждать помощи». Она запала мне в душу, и я нашла себя в фонде «Святое Белогорье против детского рака».

В чем заключается помощь фонда тяжелобольным детям и социально уязвимым слоям населения?

У нас семнадцать разных проектов. Расскажу о некоторых. Мы создали центр психологической поддержки и реабилитации онкобольных детей в Белгороде. Несколько лет функционирует благотворительный магазин «Добромаркет». Одни люди приносят туда ненужную одежду и обувь, а другие – малообеспеченные семьи, матери-одиночки и остальные социально уязвимые слои населения – забирают ее. Мы организовываем выездной реабилитационный лагерь для детей, перенесших онкозаболевания, семейные выходные для детей с неизлечимыми заболеваниями, выездную паллиативную службу – хоспис на дому.

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«В зале могут тренироваться до пятидесяти пяти детей, а это значит, что на благотворительные деньги мы можем помочь как можно большему количеству человек»

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Как появилась идея открыть в Белгороде тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями?

К нам часто обращаются с просьбами оплатить реабилитацию детей в каком-нибудь центре. Это стоит от 40 до 300 тысяч рублей. Такая разовая помощь малоэффективна, поэтому мы решили открыть тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями, который работал бы на постоянной основе. Идею предложила наш друг, мама особенного ребенка. Помещение для зала нам предоставила администрация города, ремонт сделали волонтеры и строительные организации, специализированные магазины предоставили нам бесплатные материалы. Сами мы закупили только тренажеры. В зале могут тренироваться до пятидесяти пяти детей, а это значит, что на благотворительные деньги мы можем помочь как можно большему количеству человек.

Почему вы стали председателем Общественной палаты и чем будете заниматься в этой должности?

Меня выбрали другие члены Общественной палаты, и я согласилась. Мне хочется изменить ее формат, сделать более открытой, чтобы она стала хорошей коммуникативной площадкой, неким проводником между общественностью и властью. Мы скоро создадим аккаунты Общественной палаты в соцсетях, чтобы стать ближе к народу.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Павел Смертин