ТОП 20. Наталья Злобина

Основатель и президент благотворительного фонда содействия решению проблем аутизма «Выход в Белгороде», мама 14-летнего Макара с РАС запустила проекты по созданию системы ранней диагностики и ранней помощи детям с РАС и другими особенностями развития в Белгородской области.

Проект фонда «Организация системы ранней помощи детям с РАС и другими особенностями развития в возрасте до трех лет» получил президентский грант. На что будут направлены эти средства?

Мы планируем профинансировать обучение тридцати специалистов области для формирования служб ранней помощи, а также оснастить девять образовательных организаций техническими средствами и другими подсобными материалами для педагогов. Первые три года жизни ребенка – это драгоценное время, когда можно многое успеть. Его нельзя упускать ни у детей с РАС, ни у детей с другими особенностями. В год-полтора можно заметить какие-то отклонения в развитии ребенка, и крайне важно, чтобы он находился в поле зрения специалистов и получал своевременную качественную помощь. Поэтому мы будем заниматься этим важнейшим проектом.

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«У нас большая область, и если каждый ее житель или сто тысяч человек внесут по сто рублей в фонд, это будет внушительная сумма, на которую мы сможем продолжать реализовывать свои проекты и открывать новые»

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Вы впервые организовали флешмоб #сильныелюди в поддержку людей с РАС. Каким был результат?

Нам не хватило ресурсов для проектов, и мы открыли сбор средств. Люди откликались, но нам удалось охватить только близких друзей, знакомых и подписчиков. В итоге сбор закрыл наш давний дружественный партнер – фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча, который пожертвовал один миллион рублей. В этом году акция продолжается. Мы хотим, чтобы как можно больше белгородцев вовлекались в нее и работаем над механизмами продвижения. Внести сто рублей в год – посильно для каждого человека. У нас большая область, и если каждый ее житель или сто тысяч человек внесут по сто рублей в фонд, это будет внушительная сумма, на которую мы сможем продолжать реализовывать свои проекты и открывать новые. Поэтому я благодарю всех за каждый рубль и надеюсь, что наш флешмоб будет набирать обороты.

Расскажите о проекте «Ресурсный класс для детей с аутизмом».

Смысл проекта был в том, чтобы дети с аутизмом, в том числе невербальные или не имеющие речевой коммуникации, которым раньше путь в систему образования был закрыт, могли успешно учиться вместе со своими сверстниками, но с учетом своих индивидуальных потребностей. В рамках этого проекта мы оснащаем специальным оборудованием и обеспечиваем методическими материалами детские сады и школы, финансируем обучение педагогов современным подходам в воспитании и обучении детей с РАС. В прошлом году нам удалось создать такие условия для семидесяти шести детей с аутизмом в обычных садах и школах Белгородской области.

Какие проекты фонда вы планируете реализовать?

Мы будем продолжать проект по выстраиванию ранней диагностики аутизма у детей и наши образовательные проекты в садах и школах. В этом году приступаем к проекту организации системы ранней помощи и хотим запустить проект для взрослых ребят, которые никогда не учились в школе или которым после нее некуда деться. Планируем разработать проект юридической помощи родителям для того, чтобы они могли разобраться в законах и правах своей семьи и ребенка. Надеемся, что найдем дружественных партнеров, которые помогут нам в реализации проектов.

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«Нам нужны люди для работы внутри фонда, чтобы проекты шли эффективно и семьи особенных детей знали, что выход есть»

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Что нужно сделать, чтобы стать волонтером фонда, и какая ему помощь необходима?

Можно написать на адрес фонда или заполнить специальную форму обратной связи на нашем сайте, написать мне лично или на наших страницах в соцсетях. Нам нужны помощники для обработки результатов опроса семей, переводчики с английского, иллюстраторы, видеографы, редакторы текстов, таргетологи и SMM-специалисты. В планах – запустить проект «Волонтерский центр», и мы ищем волонтеров и лидера, который взял бы на себя его организацию. То есть нам нужны люди для работы внутри фонда, чтобы проекты шли эффективно и семьи особенных детей знали, что выход есть.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Виталий Шишов

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