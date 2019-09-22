ТОП 20. Юрий и Анатолий ZTWINS

Художники, которые дебютировали в стрит-арте двенадцать лет назад и проявили свои таланты в Москве, Петербурге, Германии и Южной Корее, разрисовали фасад музыкального колледжа имени Дегтярева в Белгороде.

Рисовали мы с самого детства – до школы, в школе и после нее. После уроков – в художественном классе. Потом четыре года учились в школе изобразительных искусств. Все основы рисунка, живописи, композиции и скульптуры изучили именно там. В то время мы не планировали продолжать этим заниматься. Нам просто нравилась тусовка, которая там образовывалась. Знакомились с разными интересными персонажами и компаниями из новой творческой среды, которая контрастировала с той, где мы проводили основное время.

С граффити мы знакомились постепенно и в разное время. Все началось с иностранного хип-хопа, который мы слушали с нашим близким другом. У него была большая коллекция дисков в обложках с граффити. В 2006 году вышла игра Marc Ecko’s Getting Up, нам тогда было по тринадцать лет. Мы часто играли в нее, там было очень много информации и изображений граффити, стрит-арта, разные стили. Своего рода интерактивная энциклопедия, так как интернета у нас еще не было. Именно тогда мы попробовали впервые сделать надпись баллончиком на стене. В 2007 году познакомились с Анной Гамурак, она организовывала граффити-фестиваль в городе. Рисовали тогда баллончиками Montana black впервые. После фестиваля осталось много краски. В тот же день мы сделали большую шрифтовую композицию на стене на стадионе школы, с заливкой и контурами. С того момента мы рисуем на улице с разной активностью, но не прекращаем этого делать.

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«Нам близок подход Тадао Андо, который оперирует чистыми бетонными формами, наполненными светом и вписанными в окружение»

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С 2009 года влияние на нас оказывала архитектура. Изучать ее мы начали еще в школе, а в университете открыли для себя разные методы и подходы архитекторов в работе с пространством и формой. Например, нам близок подход Тадао Андо, который оперирует чистыми бетонными формами, наполненными светом и вписанными в окружение. Также мы вдохновлялись архитекторами модернизма и конструктивизма. В последние годы обучения мы работали в основном с промышленной архитектурой и давали ей новые функции. Старые заброшенные заводы, в которых больше нет производства, цепляли нас своей энергией. Открыв для себя дух этих мест и красоту инженерных конструкций, мы перенесли их в уличную среду.

Фасад музколледжа нам предложила разрисовать начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта Белгородской области Анна Гамурак в рамках реконструкции сквера Дружбы. Создавая эскиз к этой работе, мы определили, что она будет взаимодействовать с окружающим контекстом (site-specific). Добавили в композицию сетку окон и ритмы арок, которые можно увидеть на здании загса, имеющего архитектуру модернизма XX века. И соединили это в общую композицию, которая динамично развивается от главного фасада к боковому. Символично, что первое свое граффити мы сделали именно в этом сквере в 2007 году.

Недавно мы выполнили работу «Рассвет» на фасаде промышленного цеха завода Севкабель в Санкт-Петербурге к фестивалю Present Perfect. Проект был важен для нас, потому что это место с мощным индустриальным духом и кодом местности. Мы изобразили по центру композицию из труб, которые застыли в моменте сильной звуковой вибрации, и пересекающие их две конструкции, которые создают эффект освобождения энергии.

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«В Южной Корее журнал Pinzle посвятил целый выпуск нашему творчеству»

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Сейчас мы занимаемся проектами в России и за границей. Нам удалось поработать и выставиться в немецких городах – Лейпциге и Берлине. В Южной Корее журнал Pinzle посвятил целый выпуск нашему творчеству. В ближайшее время планируем принять участие в Берлинской выставке Museum is now.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Рената Чудинович