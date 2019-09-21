ТОП 20. Мария и Анастасия Толмачевы

Победительницы «Детского Евровидения 2006» с песней «Весенний джаз» и участницы взрослого конкурса «Евровидение 2014», где они с песней Shine заняли седьмое место, состояли в российском жюри на «Евровидении 2019».

Как получилось, что вам предоставили возможность оценивать участников «Евровидения» в этом году?

Анастасия: Мы в первый раз вошли в состав жюри «Евровидения». Это новшество. Раньше за понравившихся исполнителей голосовали только зрители. Сейчас же на итог влияют и они, и жюри – пятьдесят на пятьдесят. Членов жюри выбирают от каждой страны, и мы попали в пятерку претендентов от России. Это большая ответственность, потому что мы тоже решали судьбу и победителя, и того, кто займет последнее место. Мы оценивали участников объективно, смотрели не только на номер, но еще и на образ исполнителя и его песню.

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«Конечно, мы с Настей очень переживали за Сергея и хотели, чтобы он второй раз занял первое место»

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Не обидно было, что Сергей Лазарев не занял первое место?

Мария: Конечно, мы с Настей очень переживали за Сергея и хотели, чтобы он второй раз занял первое место. У него были все шансы на победу, и команда Dream Teаm под руководством Филиппа Киркорова уверенно шла к этой цели. Когда мы увидели, что Сергей остановился на третьем месте, конечно, расстроились. Но я думаю, ему достаточно и такого результата, потому что он опытный артист и профессионал своего дела, который был рад снова получить бурю эмоций на конкурсе.

Расскажите о нем как о профессионале и человеке.

Мария: Мы знакомы с ним еще со времен детского «Евровидения». В 2007 году, когда получали тарелку на национальной музыкальной премии «МузТВ» за «Лучший проект года», Сергей вместе с Лерой Кудрявцевой объявлял наш выход. С тех пор мы дружим и часто видимся в одних и тех же студиях, когда записываем хиты, или на мероприятиях и съемках. Он хороший, добрый человек, поэтому мы рады знакомству. Когда Сергей приезжает в Курск с концертами, всегда встречаем его.

Говорят, что «Евровидение» перестало быть конкурсом талантов. А как считаете вы?

Анастасия: Я согласна. С каждый годом выигрывают эпатажные исполнители со странными номерами и непонятной для слушателей музыкой, которые делают ставку на внешний облик. Хотя в этом году, к моему счастью, победила действительно песня.

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«Раньше для «Евровидения» образ фрика был неактуален, а сейчас исполнители поняли, что зрители голосуют не за песню, а за эпатажное выступление»

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Мария: Раньше для «Евровидения» образ фрика был неактуален, а сейчас исполнители поняли, что зрители голосуют не за песню, а за эпатажное выступление. В этом году представители Исландии напоминали секту, было жутковато смотреть их номер. Я хочу, чтобы на «Евровидении» участникам победу приносила музыка, а не нелепые костюмы.

Хотите еще раз выступить на «Евровидении»?

Анастасия: Если нам предложат, мы с радостью согласимся.

Вы открыли в Курске Мастерскую эстрадного искусства для детей. Какие у них перспективы после ее окончания?

Мария: Дети – это наше все, мы с Настей вкладываем в них себя, и нам очень интересно видеть результат общего труда. Наши воспитанники участвуют в детском «Евровидении», конкурсах «Голос. Дети» и «Битва талантов». Некоторые из них добились успехов в этих проектах.

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«Преподаем детям предметы, которым нас обучают в БГИИК – актерское мастерство, вокал и хореографию»

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Какой опыт вам дает обучение в Белгородском государственном институте искусств и культуры?

Мария: Мы выбрали специальность «Продюсирование и режиссура», потому что хотим связать свою жизнь с музыкой и творчеством. Знания, которые мы получаем в университете, уже применяем на практике в своей студии. Преподаем детям предметы, которым нас обучают в БГИИК – актерское мастерство, вокал и хореографию.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Тигран Лалаян