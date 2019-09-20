ТОП 20. Евгения Ламонова

Под руководством чемпионки Олимпийских игр, чемпионки мира, Европы и России по фехтованию, Заслуженного мастера спорта России и советника губернатора Курской области по спорту впервые в регионе прошли Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок, Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», Кубок Губернатора по лыжным гонкам и «Тропа богатыря» на Курской Коренской ярмарке.

В спорт меня привела мой первый тренер Елена Кажикина. Она пришла на школьный урок и заинтересовала меня и моих одноклассников таким красивым историческим видом единоборств, как фехтование. В процессе упорных занятий и тренировок, а особенно соревнований, я начала чувствовать спортивный азарт. Хотелось быть быстрее и проворнее противника, для этого я вкладывала все свои силы и энергию. Так, постепенно, на пути первых побед и поражений я поняла, что фехтование – это моя жизнь.

________

______________

«Тех чувств, которые я испытала в Пекине, стоя на пьедестале почета под звуки гимна нашей страны, я не испытывала ни на одних соревнованиях»

______________

_________

Попасть на Олимпиаду – мечта каждого спортсмена, я шла к ней очень долго и была счастлива проявить себя на таких грандиозных играх. Тех чувств, которые я испытала в Пекине, стоя на пьедестале почета под звуки гимна нашей страны, я не испытывала ни на одних соревнованиях. Для меня это останется одним из самых ярких событий в моей жизни.

За полгода работы в комитете по физической культуре и спорту Курской области мне удалось при поддержке региональной администрации повысить нормы расходования средств на питание участников межрегиональных и всероссийских соревнований с 210 рублей до 500 рублей. Эта ситуация не менялась более десяти лет. Став представителем исполнительного органа власти, я смогла обосновать крайнюю необходимость изменения существующего положения.

Я являюсь региональным координатором проекта «Детский спорт» в Курской области. В рамках его направления «Дворовый тренер» во время летних каникул школьники могли бесплатно заниматься с профессиональными тренерами по баскетболу и футболу. В 2019 году проект получил дополнительное развитие: его реализация происходила сразу на нескольких площадках Курска, а также добавился еще один вид спота – профессиональный бадминтон.

Была проведена большая работа по установке спортивных площадок в популярных местах отдыха граждан в различных районах города. На улице Энтузиастов появилась площадка для баскетбола и футбола. В Детском парке не только открылись площадки для стритбола и воркаута, но и ведутся работы по созданию Центра уличного баскетбола. В парке имени Дзержинского к середине осени появится крытая площадка с уличными тренажерами. В планах – организовать подобные места для занятия спортом и в других курских парках.

Во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», который объединил бегунов из девятнадцати городов страны, участвовало около тысячи жителей Курска. Вместе с ними полумарафон пробежали прославленные олимпийцы Дмитрий Малышко, Алексей Петухов, Александр Легков, Алексей Немов и Александр Поветкин. На дистанцию в 21,1 километра вышел и врио губернатора Курской области Роман Старовойт. В Курске у проекта особая благотворительная миссия. Почти 130 тысяч рублей, которые выручили от взносов участников, организаторы «ЗаБег.РФ» перечислили в фонд «Мир детства». Эти средства были направлены на помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Каждый финишировавший получил уникальную медаль.

Под моим руководством в регионе прошли и другие яркие и запоминающиеся мероприятия. Например, Кубок Губернатора по лыжным гонкам (более семисот участников), «Зеленый марафон» Сбербанка (более тысячи участников), Первенство России по фехтованию среди кадетов, юниоров и юниорок (более 1500 участников), «Тропа богатыря» на Курской Коренской ярмарке, проект «Курск бежит и ты беги».

________

_____________

«Закладывать правильные ориентиры нужно с самого детства и лучше всего – личным примером»

______________

_________

Помимо всего прочего, я еще и мама двоих детей. Успевать сложно, но именно поэтому начинаешь еще больше ценить время, проведенное с семьей. Мы стараемся активно отдыхать: гуляем в лесу, катаемся на велосипедах, а зимой – на лыжах и коньках. Закладывать правильные ориентиры нужно с самого детства и лучше всего – личным примером.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Тигран Лалаян