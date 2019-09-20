ТОП 20. Андрей Кожемякин

Многократный чемпион России по пулевой стрельбе, чемпион мира, член паралимпийской сборной команды страны переквалифицировался из посетителя белгородского фитнес-клуба FORMULAPRO в тренеры и теперь работает над физической формой людей с ограниченными возможностями.

Как произошел этот скачок в вашей спортивной деятельности?

С появлением одного из лучших в стране и за ее пределами фитнес-клуба. Я часто езжу на сборы и соревнования в другие города и страны и лучше нашего клуба не видел. А вообще, у меня и моей жены Ольги была мысль помочь ребятам с инвалидностью адаптироваться к жизни. Наша мечта сбылась благодаря руководству фитнес-клуба, которое пошло на встречу и поддержало идею создать группу для колясочников. Я знаю, как с ними работать и восстанавливать их физическую форму, несмотря на тяжелые травмы. Еще меня подтолкнуло на тренерскую деятельность мое второе образование, которое я получил в НИУ «БелГУ», на отделении факультета физической культуры и спорта по специализации «Адаптивная физическая культура и спорт». Стал дипломированным специалистом по работе со спортсменами-инвалидами. В фитнес-клубе – доступный месячный абонемент, ребята с инвалидностью платят намного меньше, чем остальные посетители. Индивидуальные занятия я провожу бесплатно.

Много ли у вас подопечных?

У меня восемь подопечных-колясочников разных возрастов. Самой младшей – Насте с заболеванием ДЦП – семнадцать лет. Самый старший – я, мне сорок четыре.

__________

_______________

«Вы не представляете, как я радуюсь результатам своих подопечных»

_______________

__________

Какими их результатами гордитесь?

Каждый результат – это маленькая победа. Мы работаем с марта, и многие начали самостоятельно пересаживаться из коляски на тренажер и посещать бассейн, хотя раньше не могли, боялись. В этом наша главная цель – стать самостоятельным. Вы не представляете, как я радуюсь результатам своих подопечных.

Вы готовите их к конкретным соревнованиям или просто помогаете восстанавливать физическую форму?

Я не готовлю их к определенному виду спортивной деятельности, это просто физическая реабилитация. Но когда ребята приходят сюда, они начинают искать себя в каком-то виде спорта. У меня появилась мысль организовать турнир по кросс-фиту для колясочников. Упражнения, которые они выполняют, позволяют им участвовать еще и в соревнованиях по плаванию и фитнесу. Думаю, мы непременно это реализуем. Главное – чтобы ребята стали крепче, увереннее, тогда все получится.

Как вам удается совмещать тренерскую деятельность с другими направлениями вашей спортивной карьеры и работой в МЧС?

Было бы желание, тогда и время найдется. Если грамотно его распределить, поставить перед собой четкую цель и не распыляться, все возможно. Я просыпаюсь в шесть утра, еду на работу в МЧС, выполняю там свои функции, к обеду уже освобождаюсь. Потом еду на тренировку в тир, занимаюсь там три-четыре часа, затем еду в фитнес-центр на тренировку и все успеваю. У меня остается время еще и на общественную деятельность. Я выделяю для себя один выходной в неделю – воскресенье, которое посвящаю только семье.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Виталий Шишов