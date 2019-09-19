ТОП 20. Александр Потапов и Кристина Елисеева

Как появилась идея создать «Слухи»?

Александр: Мы с Кристиной знакомы давно. Начинали с радио, потом работали на местном ТВ. В разное время прошли Школу Первого канала. Идея шоу появилась спонтанно – зритель ушел в интернет, и есть интересные публике люди, которых никогда не позовут на ТВ и не поговорят с ними на запретные темы.

Кристина: Когда я окончила Школу Первого канала и узнала, что Саша там тоже был, мы решили объединиться и придумать, что бы интересного сделать в городе. Идею предложил Саша. Я не должна была вести это шоу, он пригласил меня в качестве первой гостьи. Потом все переиграли, записали четыре выпуска. После реакции на первое видео поняли – вести будем только вдвоем.

Александр: «Успешный успех» пришел во многом благодаря еще и команде наших коллег, которые по ту сторону экрана: фотографу Андрею Рыжкову, главному техническому специалисту, оператору, гуру монтажа Сергею Сергееву и его помощнику на съемочной площадке Ивану Иванову. За качественный звук отдельный респект Александру Щербакову.

Как вы определяете темы для выпусков и ищете героев?

Александр: Интуитивно. Типажи в рамках проекта были понятны – например, инфобизнесмен, городской сумасшедший или местный Жириновский. Определив героев, мы за пару часов накидываем поверхностную информацию: слухи, сплетни, последние события из их жизни. Герои не знают вопросов, ничего не согласовывается. Из 100% выпуска – 70 это импровизация, 30% – заготовки. Наши герои – смелые ребята.

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«Мы придумали себе роли: Саша разговорчивый, порой наглый и перебивает людей, а я редко вставляю слова, просто ем и смеюсь»

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Кристина: Мы понимали, выбор героев – небольшой и придется работать с тем, что есть. Сначала отталкивались от того, о ком слышали сами, потом обзванивали друзей. Я искала информацию, набрасывала вопросы и писала истории, а Саша занимался вводной частью, чтобы разговорить героя. Мы придумали себе роли: Саша разговорчивый, порой наглый и перебивает людей, а я редко вставляю слова, просто ем и смеюсь.

Какой выпуск – ваш любимый?

Александр: Мы знаем точно, какой самый резонансный. Это интервью Нади Майбороды. Кристина предложила и не прогадала. У девушки интересная история: сирота, которая выбилась в топы из сетевого маркетинга. Ездит на новеньком Мерседесе от NL. Мой любимый выпуск – с сестрами Толмачевыми. Для нас было приятным шоком то, что они пришли без подготовки и говорили на абсолютно любые темы.

Кристина: Мне сложно выделить любимый, но отмечу выпуск с Миленой. Я не пропагандирую нетрадиционную ориентацию, но мало кто мог так подробно рассказать о переходе из одной жизни в другую. После выпуска у меня изменилось мнение о ней.

Как реагирует на шоу публика?

Кристина: В превью первого выпуска мы вставили фрагмент, где я использовала мат. Посмотрела на это как на новый формат, или «новую искренность» – тренд в рамках медиа, как нас учили в Школе Первого канала. На меня обрушился поток звонков и СМС. 50 % людей спросили: «Боже, как ты могла?». Вторая половина – мои друзья – сказали, что это было круто. Именно в таком амплуа мы завоевали внимание зрителей.

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«Первые выпуски и смелая подача шокировали народ – кого-то приятно, кого-то негативно»

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Александр: Первые выпуски и смелая подача шокировали народ – кого-то приятно, кого-то негативно. Люди начали рассказывать друг другу о шоу, и сработало сарафанное радио. Мы были удивлены, когда счетчик на YouTube показывал уже за тысячу. Для авторского контента с таким видеохостингом в регионе – это вспышка. Когда выпуски начали собирать до 10 тысяч просмотров, стало понятно, что шоу зашло.

Какое будущее у проекта?

Кристина: В сентябре мы изменим формат шоу – включим в него немного коммерции, поскольку без нее проекту сложно жить. Планируем расширить границы и выехать в другие города.

Александр: Хочется делиться концепцией шоу и наработками с другими городами и пойти по пути тренда «Подслушано», чтобы это были «Слухи Белгорода», «Слухи Орла», «Слухи Воронежа» и так далее.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Андрей Рыжков