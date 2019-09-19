ТОП 20. Агентство ART LAND

Праздничное агентство под руководством Станислава Коновки провело в Белгороде третью военно-историческую реконструкцию Гражданской войны 1919 года, в которой впервые построило и сожгло настоящую деревню и привлекло к участию кавалерию на лошадях в сражениях.

Мой творческий путь начался еще в школе, когда я посещал театральную студию «Синяя птица». Уже в то время декабрь для меня означал, что нет времени на учебу, потому что проходило по четыре спектакля в день. В студенческие годы я начал более плотно заниматься мероприятиями. Сначала как диджей, потом – как прокатчик оборудования, потом – как ведущий и сейчас – как руководитель агентства.

Идея создать именно команду по организации мероприятий пришла давно, но самое сложное – это люди. Я очень горжусь своим коллективом, который реализует проекты по всей стране и может параллельно курировать несколько по-настоящему крупных мероприятий в один день. Сейчас в команде ежедневно трудятся десять человек. Это менеджеры проектов, дизайнеры, координаторы, отдел продаж.

За десять лет нашей работы команда стада больше, профессиональнее, сильнее и сплоченнее. Есть сотрудница, которая уже два раза сходила в декрет. Мы расширились и открыли офис в Воронеже. Про склад нашего оборудования вообще молчу – декорациям уже не хватает места!

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«А вообще, люблю каждое мероприятие, которое веду»

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Больше всего мне интересны большие фестивали – как спортивные, так и гастрономические. А вообще, люблю каждое мероприятие, которое веду. Делить их сложно по каким-то критериям, ведь нам дорог каждый запрос и каждый клиент.

Конкуренты у нас, конечно, есть. Есть сильные игроки в России, на которых хочется равняться. Есть и те, кто демпингует, но от этого никто не выигрывает, даже клиент. Ведь от этого страдает в первую очередь качество.

Главное событие, над которым мы работаем в последнее время – это военно-историческая реконструкция Гражданской войны 1919 года. Ведь и в нашем регионе происходили эти события. Для нас в первую очередь этот проект интересен с точки зрения масштаба и охвата целевой аудитории. В дни проведения реконструкции приезжают участники из разных уголков страны. В наши задачи входят грамотная организация логистики, продумывание сценария, подготовка площадки и лагеря для проживания реконструкторов, при этом нужно позаботиться о безопасности. В этом году приехали четыреста реконструкторов и конная гвардия. Мы возвели хутор, который в процессе сгорел, организовали большое количество тематических мастер-классов, точек досуга для зрителей. Уже есть планы на следующий год, но пока не будем раскрывать секреты.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Роман Прасолов