ТОП 20. Таисия Булгакова
Дизайнер из Белгорода основала бренд праздничных платьев MilaKamila, дебют которого в показах fashion week состоялся в итальянском городе Верона.
Как вы стали дизайнером одежды?
Мой вдохновитель – дочь Камила. Она поет и занимается в театральном кружке, поэтому я часто придумывала для нее уникальные эпатажные образы. А еще я люблю путешествовать, обожаю природу и цветы – они тоже меня вдохновляют. С рождением сына появилась цель выйти за грань домашнего дизайнера.
Какие первые серьезные шаги в этом направлении вы сделали?
В начале 2018 года я подала заявку на регистрацию товарного знака моего бренда MilaKamila, ее одобрили, и теперь его можно увидеть в Государственном реестре товарных знаков. Затем запустила интернет-магазин на базе аккаунта в Инстаграме @mila_kamila_shop, и обо мне постепенно начали узнавать. Дебют бренда MilaKamila в показах и шоу состоялся в сентябре 2018 года в итальянском городе Верона при участии моделей из России, Беларуси и Казахстана. Там я представила свою первую коллекцию под названием Fly.
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«Мой девиз: “Счастье в глазах ребенка”, и я стараюсь всегда ему следовать»
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Какими принципами вы руководствуетесь при создании платьев?
Я ставлю перед собой цель создавать детскую дизайнерскую одежду премиального качества и стиля в доступном ценовом сегменте. Она рассчитана на девочек в возрасте от нуля до пятнадцати лет. Есть и варианты family look, и наряды для взрослых, но это случается реже. Каждое платье рождается по-разному: иногда я вижу какой-то цветок, иногда сама ткань подсказывает, иногда образ платья мне сам приходит в голову – у каждой модели своя судьба. После этого я делаю набросок, рисую картинку и начинаю шить. Платья разлетаются по всему миру и радуют больших и маленьких принцесс. В каждую коллекцию я вкладываю частицу своей души. Мой девиз: «Счастье в глазах ребенка», и я стараюсь всегда ему следовать.
Как часто вы выпускаете коллекции одежды?
Я выпускаю две коллекции в год. Весеннюю – перед выпускными и осенне-зимнюю – перед новогодними праздниками. Дополнительно, в промежутках создаю капсулы – несколько моделей, которые рождаются благодаря индивидуальным заказам. По цветам я ориентируюсь на тенденции. С фактурами – так же, но к бархату всегда стараюсь добавлять кружево для большей воздушности и легкости.
Над чем вы сейчас работаете?
В скором времени откроется моя первая студия. Для тех, кто хочет приобрести готовое платье, там будут представлены варианты из уже существующих коллекций и модели для распродажи. Для тех же, кто хочет что-то особенное, для определенного случая – выпускного или дня рождения, я буду разрабатывать индивидуальные наряды. По моим задумкам, это лофт-пространство даст толчок для формирования розничной сети – открытия магазинов в Белгороде. В дальнейшем хочу попробовать себя в других городах.
Текст: Юлия Граблюк
Фото: Тигран Лалаян
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