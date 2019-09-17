ТОП 20. Светлана Боруха
Под руководством директора Белгородской государственной филармонии воплотились в жизнь совместные с НИУ «БелГУ» проекты «НеслуЧАЙные встречи» и #НАУКАДЖАЗ и состоялось празднование 25-летия симфонического оркестра.
«НеслуЧАЙные встречи» стали уже традиционными. Чем программа в этом году отличалась от предыдущих?
Старт был другим – в этом году мы открыли его #НАУКОЙДЖАЗОМ, чтобы привлечь новых людей к «НеслуЧАЙным встречам». За предыдущие годы на них сформировалось некое сообщество людей, которые любят музыкальный отдых в Ботаническом саду. Сложившаяся публика – это хорошо и правильно, но ее обновление тоже важно. Новый проект, который внедряется в структуру старого, дает толчок к развитию. #НАУКАДЖАЗ и послужил этим толчком.
Это форма светского отдыха, легкой музыки и непринужденного общения публики с артистами. В Ботаническом саду – полная свобода передвижения для взрослых и детей. Можно спуститься в кафе, выпить чашечку кофе и вернуться, лечь на траву и наслаждаться музыкой. Все это создает уют и условия для интеллектуального отдыха. Гастрономический досуг тоже нужен, но филармония должна предлагать людям другую форму и организацию. Гуляя по Ботаническом саду, мы не только слышим музыку и познаем в ней что-то новое, но и знакомимся с редкими растениями. Выход за рамки своих интересов – важная составляющая нашей жизни, и именно это обеспечивает филармония, приглашая гостей в свои залы или в Ботанический сад.
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«Я кандидат педагогических наук и считаю, что пропаганда научного знания важна»
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Фестиваль #НАУКАДЖАЗ – новый проект филармонии. Как появилась идея организовать его?
Мы вдохновились международным фестивалем под открытым небом Усадьба Jazz, джазовыми проектами в Крыму и множеством других, не связанных с этим жанром музыки. Почему наука? Я кандидат педагогических наук и считаю, что пропаганда научного знания важна. Мы были на фестивале Skolkovo Jazz Science и увидели там возможность выбрать для себя то, что интересно в данный момент, будь то лекция на тему науки или музыки. Эту концепцию взяли за основу в Ботаническом саду. Территорию разделили на детскую зону, концертные и научные площадки НИУ «БелГУ», где он представил свои образовательные программы для будущих абитуриентов. Такого формата не хватало нашему городу. И примечательно, что благодаря фестивалю Ботанический сад и филармония обрели новых поклонников.
Будет ли у него продолжение?
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин сразу поддержал идею продолжить фестиваль в следующем году. Поэтому мы уже активно к нему готовимся.
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«Как директор я создаю условия для творчества, комфортного пребывания гостей и музыкантов в филармонии и за ее пределами и формирования культуры населения»
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Симфонический оркестр отметил свое 25-летие. Какими его достижениями за время вашего руководства филармонией особенно гордитесь?
Как директор я создаю условия для творчества, комфортного пребывания гостей и музыкантов в филармонии и за ее пределами и формирования культуры населения. Только при таком подходе к управлению может происходить движение вперед. У симфонического оркестра оно есть. Филармония стала участвовать в конкурсах грантов. «Шереметевские музыкальные ассамблеи», которые проходят в основном на базе симфонического оркестра, несколько раз выигрывали грант от министерства культуры в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Мы получали финансовую поддержку на фестиваль современной музыки в исполнении симфонического оркестра, а в 2014 и 2018 годах – грант на масштабные проекты, в которых принимал участие симфонический оркестр.
Какие значимые события в жизни филармонии запланированы на ближайшее время?
14 ноября в Санкт-Петербургской государственной филармонии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума маэстро Сяо Мин и дирижер филармонии Дмитрий Филатов представят совместный проект. Два симфонических оркестра – наш и из Китая – будут исполнять русскую и китайскую музыку. На этом форуме наш симфонический оркестр при участии хора мальчиков училища имени Глинки исполнит еще и Stabat Mater композитора, хорового дирижера и нашего земляка Гавриила Ломакина в Капелле, в которой он работал много лет назад.
Текст: Юлия Граблюк
Фото: Виталий Шишов
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