ТОП 20. Светлана Боруха

Под руководством директора Белгородской государственной филармонии воплотились в жизнь совместные с НИУ «БелГУ» проекты «НеслуЧАЙные встречи» и #НАУКАДЖАЗ и состоялось празднование 25-летия симфонического оркестра.

«НеслуЧАЙные встречи» стали уже традиционными. Чем программа в этом году отличалась от предыдущих?

Старт был другим – в этом году мы открыли его #НАУКОЙДЖАЗОМ, чтобы привлечь новых людей к «НеслуЧАЙным встречам». За предыдущие годы на них сформировалось некое сообщество людей, которые любят музыкальный отдых в Ботаническом саду. Сложившаяся публика – это хорошо и правильно, но ее обновление тоже важно. Новый проект, который внедряется в структуру старого, дает толчок к развитию. #НАУКАДЖАЗ и послужил этим толчком.

Это форма светского отдыха, легкой музыки и непринужденного общения публики с артистами. В Ботаническом саду – полная свобода передвижения для взрослых и детей. Можно спуститься в кафе, выпить чашечку кофе и вернуться, лечь на траву и наслаждаться музыкой. Все это создает уют и условия для интеллектуального отдыха. Гастрономический досуг тоже нужен, но филармония должна предлагать людям другую форму и организацию. Гуляя по Ботаническом саду, мы не только слышим музыку и познаем в ней что-то новое, но и знакомимся с редкими растениями. Выход за рамки своих интересов – важная составляющая нашей жизни, и именно это обеспечивает филармония, приглашая гостей в свои залы или в Ботанический сад.

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«Я кандидат педагогических наук и считаю, что пропаганда научного знания важна»

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Фестиваль #НАУКАДЖАЗ – новый проект филармонии. Как появилась идея организовать его?

Мы вдохновились международным фестивалем под открытым небом Усадьба Jazz, джазовыми проектами в Крыму и множеством других, не связанных с этим жанром музыки. Почему наука? Я кандидат педагогических наук и считаю, что пропаганда научного знания важна. Мы были на фестивале Skolkovo Jazz Science и увидели там возможность выбрать для себя то, что интересно в данный момент, будь то лекция на тему науки или музыки. Эту концепцию взяли за основу в Ботаническом саду. Территорию разделили на детскую зону, концертные и научные площадки НИУ «БелГУ», где он представил свои образовательные программы для будущих абитуриентов. Такого формата не хватало нашему городу. И примечательно, что благодаря фестивалю Ботанический сад и филармония обрели новых поклонников.

Будет ли у него продолжение?

Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин сразу поддержал идею продолжить фестиваль в следующем году. Поэтому мы уже активно к нему готовимся.