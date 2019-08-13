Наталия Пушкина: «Для меня ценно вкладывать в десерты частичку себя»

Вы изучали иностранные языки и работали в сфере экономики и международных отношений. Почему вдруг решили стать кондитером и где обучались этому мастерству?

Я всегда хотела приносить людям пользу, делать их счастливее. Осознанный выбор профессии пал на изучение иностранных языков, затем экономики. Налаживание международных связей и реализация проектов в сфере экономики в течение десяти лет тоже были во благо людей, но я не ощущала в полной мере результаты прилагаемых усилий. Постепенно радость от возможности творческой реализации в кондитерском искусстве, погружение в тонкости этой магии и искрящиеся счастьем и благодарностью глаза людей полностью изменили расстановку моих жизненных приоритетов. Я черпаю бесценный практический опыт не только у российских и европейских шеф-кондитеров, но и у мировых специалистов по гастрономической химии и физике, изучаю психологические и нейробиологические аспекты вкусовосприятия. Но чтобы плод творческого труда стал элементом искусства, в него нужно вложить душу.

Судя по фото блюд, которыми вы делитесь в соцсетях, вы по-настоящему влюблены в свое дело. Где черпаете идеи?

Влюблена, и это взаимно! Источники вдохновения – повсюду. Если у меня возникла идея, остановить поток мыслей и действий по ее воплощению практически невозможно. И не важно, где я нахожусь, что под рукой и который час. Самолет, например – лучшее место для набросков и эскизов будущих десертов, правда, если только соседи не разговорчивые.

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Для меня десерты – это способ посредством кондитерского искусства каждый раз рассказывать новую историю.

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В искушенном фуд-мире становится все сложнее кого-то удивить. Как справляетесь с этим?

Создавая что-то, я не намереваюсь кого-то удивить. Для меня десерты – это способ посредством кондитерского искусства каждый раз рассказывать новую историю. Именно поэтому для меня так ценно вкладывать в них частичку себя, и важно, чтобы результат был мне по душе. А если речь идет о персональных угощениях для торжеств или особых случаев, в ходе личной беседы я стараюсь узнать как можно больше о человеке, его ценностях и жизненных приоритетах, чтобы торт стал уникальной, неповторимой историей именинника или молодоженов. Ведь как нет двух одинаковых людей, так и не может быть одинаковых тортов для них.

Недавно в «Зиме» мне удалось исполнить свою давнюю мечту – создать авторский десерт, призванный помочь молодому человеку сделать предложение руки и сердца. В этом десерте в морской стилистике каждый элемент был полон символизма. И по этим элементам, от шоколадного морского конька, символизирующего мужское начало, до атрибута рождения богини любви Венеры – ракушки, хранящей заветное колечко, можно было прочитать историю рождения новой семьи.

Несколько лет назад я создала торт с личным гербом именинника, изучив при этом не один десяток геральдических символов, чтобы грамотно их сочетать и подчеркнуть его важные личные качества и достижения. Разве в этом можно повториться? Даже если концепция торта одинакова, набор символов, отражающих личность, всегда будет уникальным. Это мое видение того, что я называю своей философией десертов со смыслом.

Расскажите о работе над новым десертным меню ресторанного комплекса «Зима».

Мне интересно объединять разные виды искусства. В прошлом году в своей европейской кондитерской я презентовала авторскую музыкально-кондитерскую коллекцию порционных тортов «Опера», посвященных знаменитым мировым оперным произведениям. А в год 220-летия моего знаменитого предка родилась идея объединить литературу и кондитерское искусство. Что, если сказку можно было бы ощутить на вкус и оценить ее кондитерское прочтение, и для этого вы бы пришли не в книжный магазин, не в библиотеку, а в ресторан? Так и родилась идея создания авторского десертного меню по мотивам сказок Александра Пушкина. Наши гости смогут выйти за рамки привычного восприятия и рассказать не только сюжет, но и описать вкус любимых с детства сказок.

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ЗОЖ в умеренности, а не в отказе от сахара и других продуктов, играющих важную роль в формировании текстур и вкусов десертов.

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Многие следят за фигурой, поэтому отказывают себе в сладком. Ваши десерты отвечают запросам приверженцев ЗОЖ?

Смотря что понимать под ЗОЖ. Для меня ЗОЖ в умеренности, а не в отказе от сахара и других продуктов, играющих важную роль в формировании текстур и вкусов десертов. Мы используем исключительно натуральные качественные ингредиенты. А для гостей с ограничениями в питании в новом десертном меню ресторанного комплекса «Зима» будут предусмотрены позиции без глютена и лактозы, а также веганские десерты.

Наверняка даже в десертах существуют тренды. Назовите последние.

Сегодня в тренде – реалистичные фруктовые десерты с моновкусом. Нет ничего совершеннее форм и вкусов, создаваемых природой.

Если приоткрыть внутреннюю кухню вашей профессии, что в ней самое сложное и крутое лично для вас?

Быть шеф-кондитером – это умело жонглировать творческим мышлением, навыками эффективного управленца и организатора, гастрономического физика, химика, психолога и маркетолога. Но это интереснее, чем просто держать один шар знаний в руках. Самое важное – ощущать результаты работы, будь то эмоции радости, удивления, новые вкусовые впечатления, отраженные в глазах счастливого ребенка или словах взрослых. Осознание того, что мне удалось сделать чью-то жизнь чуточку вкуснее и счастливее, реализовав свой творческий потенциал, невероятно заряжает энергией.

А еще важно знать, что Наталия Пушкина ценит чувство юмора, любит путешествовать и коллекционирует вкусы национальных блюд. Родилась на побережье Каспийского моря, но очень любит горы. Совершила первый трекинговый маршрут в природном заповеднике Европы в прошлом году, пройдя 25 километров. В университете занималась научной работой в сфере лексикологии английского языка, презентовав результаты исследований в ведущих вузах России, в том числе в МГУ им. Ломоносова. В студенчестве писала стихи на английском языке.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Ольга Маркова