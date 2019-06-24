Евгений Карамышев: «Работа в одном из лучших ресторанов города вдохновляет меня»

С творчеством вы всерьез и надолго. Как начинался этот путь?

Человек всегда хотел хлеба и зрелищ, и в современном мире, к счастью, есть и то, и другое. Думаю, даже в избытке. Однажды погрузившись в этот процесс, я уже не мог представить себя в другом направлении профессиональной деятельности. В сферу творчества я пришел девять лет назад. С самого детства меня увлекали музыка, массовые развлекательные мероприятия, аттракционы, цирковые представления, концерты звезд эстрады и подобные события. Даже в домашних условиях мне всегда хотелось, а иногда и удавалось создать собственный мини-концерт. В этом мне помогал кассетный магнитофон либо телевизор с включенным на полную громкость выступлением любого артиста.

Но, как это часто бывает, увлечение оставалось лишь увлечением. Профессия, как говорили мне умудренные опытом близкие люди, должна быть «серьезной». Поэтому в моем дипломе с отличием гордо сияет специальность «Инженер информационных технологий». Я безмерно благодарен всем преподавателям БГТУ им В. Г. Шухова за то, что привили мне способность мыслить структурно и научили основательно подходить к решению любых вопросов и задач. И за то, что уже на втором курсе случилось главное – погружение в общественную жизнь и активистские движения.

Ровно через неделю после окончания университета я уже работал в event-агентстве на самой распространенной вакансии «многорукий многоног» (Смеется.). Там я получил ценный опыт в организации мероприятий различного масштаба – от дня рождения ребенка до праздника в честь дня города на главной площади. Кроме того, уже тогда я выступал на частных событиях, сначала в роли диджея, а затем ведущего, и это тоже заложило фундамент для моего дальнейшего развития.

Вы собрали музыкальный коллектив «Жара». Расскажите об этом подробнее.

Спустя четыре года со старта работы я реализовал свою мечту – объединил музыкантов в «Команду бодрого настроения Жара». Эксклюзивный состав для Черноземья и за его пределами и особенный подход к репертуару позволили нам в короткие сроки выйти на развлекательный рынок Москвы и два года подряд выступать на главных городских мероприятиях со звездами эстрады на одной площадке. На данный момент мы работаем над авторским материалом и планируем снимать клипы на наши песни, одну из которых отправляли на проект «Песни на ТНТ». Полгода назад в коллективе появилась солистка, теперь у нас два вокала – мужской и женский и, соответственно, новый репертуар.

____________________

____________________________________

«Когда руководство одного из лучших ресторанных комплексов Белгорода сделало мне заманчивое предложение о сотрудничестве, я не смог отказаться».

____________________________________

_______________________

В апреле 2018 года вы заняли должность директора по развитию ресторанного комплекса «Зима». Что вам нравится в вашей работе?

Когда руководство одного из лучших ресторанных комплексов Белгорода сделало мне заманчивое предложение о сотрудничестве, я не смог отказаться. Пять локаций абсолютно разного формата в одном месте – это уникальная история для нашего города. Это дало мне мощный стимул для развития, получения опыта и достижения наилучшего результата.

В комплексе можно попробовать практически все изыски: провести вечер с семьей в ресторане восточной кухни «Инжир», отведать эксклюзивный пенный напиток от ресторана с собственной пивоварней Icebeerg, исполнить любимые песни в уютном караоке-баре «Шаляпин», окунуться в клубную атмосферу в party bar Veranda, ну, и конечно, с размахом отметить важные события своей жизни в самом большом зале комплекса – шоу-ресторане «Зима». Быть сопричастным ко всему этому для меня неимоверно приятно.

Что значимого успело произойти в комплексе «Зима» за этот год?

В каждой из локаций случилось много ключевых изменений, сделавших отдых гостей еще более комфортным. В шоу-ресторане «Зима» возобновились концерты звезд российской эстрады, в пати-баре «Веранда» стали чаще выступать одни из лучших диджеев России и мира, да и атмосфера в целом стала уютнее.

Одной из главных особенностей в этом сезоне стало открытие серии вечеринок в новом для нашего города формате karaoke show в ресторане «Зима». Теперь гости исполняют любимые песни в сопровождении бэк-вокала. В репертуаре нет песен с ненормативной лексикой, русского шансона в его классическом представлении, тяжелого рока и альтернативы, а также большей части андеграунда. В перерывах все танцуют под модную музыку от лучших диджеев. На протяжении вечера с гостями постоянно взаимодействуют караоке-менеджеры, выполняющие в том числе роль МС. Они заводят публику, поэтому скучать ей не приходится. Таким образом каждый гость чувствует себя настоящей звездой. Более того, необходимую атмосферу веселья поддерживает уникальный для нашего города элемент шоу-программы – поющие официанты и бармены. А каждую неделю мы будем разыгрывать ценные подарки от партнеров ресторана. Могу смело заявить, что шоу-ресторан «Зима» погрузит всех гостей в необыкновенный драйв и пространство из бури положительных эмоций. Я очень рад, что имею честь и возможность быть частью этого проекта.

А еще важно знать, что из всех увлечений Евгения Карамышева главное – музыка, и с помощью своих песен он мечтает изменить мир в лучшую сторону. 29 июня ему исполнится 31 год, и он не считает наивным думать об этом в своем возрасте. Вне работы любит петь в караоке, ходить в кино, отдыхать с друзьями и родными, но это ему удается крайне редко. Обожает психологию, в свободное время читает литературу по этой теме и записывает свои жизненные наблюдения.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Роман Карпенко