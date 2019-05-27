Олег Захарченко: «Все мои пациенты сохранили свою индивидуальность»

Хирург, челюстно-лицевой хирург, пластический хирург считает выбранную профессию своей судьбой, работает в медицинском центре «Гермес» в Белгороде, где успешно объединены эстетическая направленность стоматологии и хирургии.

Почему из всех направлений медицины вы выбрали именно хирургию?

К моменту окончания школы вопрос как таковой для меня не стоял: мой старший брат уже начал свою практику, его убеждения, рассказы предопределили мой выбор. Это была советская школа, один из сильнейших и престижнейших Харьковский медицинский институт. Из трехсот студентов только пятьдесят могли попасть на хирургические специальности уже в процессе обучения, мне повезло. Дальше интернатура по хирургии в Белгороде, вторая городская, первая городская больницы, школа жизни, в тридцать лет высшая категория, и меня ставят ответственным хирургом на ночные дежурства. Это значит, любая экстренная ситуация, ты принимаешь решения в секунды, чтобы скоординировать бригаду, спасти жизнь, которая буквально бьется в твоих руках. В 2007 году к диплому «Лечебное дело», специальности «Хирургия» после обучения в Московском государственном медико-стоматологическом университете получил второй диплом по челюстно-лицевой хирургии. В это же время формировалась как отдельная специальность эстетическая хирургия, я параллельно прошел обучение по этой дисциплине, добирал знания на кафедрах, специализирующихся на пластике и реконструкциях, в Москве, Петербурге, Ярославле, учился у мегапрофессионалов России, Европы и США.

Как вы относитесь к тому, что люди стремятся изменить себя?

Когда я вижу радость и удовлетворение своих пациентов, это снимает все вопросы. Но мне важно понять пациента и быть понятым самому. Иногда желаниями могут быть попытки убежать от себя и достичь нереального. Я не всегда соглашаюсь оперировать обратившегося, а иногда это происходит только после долгих неоднократных встреч, обсуждений и поиска консенсуса, это очень важно.

Спектр пластических операций широк, это абдоминопластика, блефаропластика, интимная пластика, коррекция формы носа, ушей, голеней, маммопластика. Какое из них наиболее востребовано среди ваших пациентов?

Если только о цифрах, то это блефаропластика, которая, по моему убеждению, показана и дамам, и господам на определенном возрастном этапе, когда нависающее верхнее веко сужает боковое зрение. А к тому, что блефаропластика – самый эффектный способ сделать лицо моложе в ходе короткого оперативного вмешательства с легкой реабилитацией, даже добавить нечего – это демонстрирует каждый, кто сделал такую операцию.

Можем предположить, что операция по увеличению или коррекции груди не сдает своих позиций. Не мешают ли импланты кормить ребенка?

Это второе по частоте обращения пожелание. Разные судьбы и истории приводят к маммопластике, здесь и увеличение, и уменьшение, и подъем, и коррекция асимметрии, и полная реконструкция после резекции. Но никаких препятствий для грудного вскармливания после эндопротезирования нет.

Некоторые боятся непредсказуемых результатов пластических операций. Насколько они безопасны?

Это очень серьезная профессиональная тема, которая часто гремит как страшилка для обывателя без грамотного анализа случившегося. Только после серьезного обследования принимается решение о проведении любого оперативного вмешательства. Эстетическая хирургия – это плановая хирургия здоровых людей, жизненной необходимости в такого рода операциях нет, это ваш выбор, ваши желания, и если состояние вашего организма не позволяет, если вы услышали отказ после консультации одного специалиста, не ищите того, кто вам поможет любой ценой, она может быть слишком велика.

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Все мои пациенты сохранили свою индивидуальность

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Бывает ли, что пациент просит вас сделать его точной копией какой-нибудь знаменитости?

Все мои пациенты сохранили свою индивидуальность. Это, если хотите, мой профессиональный конек. Я не умею делать лица знаменитостей, это не ко мне.

Существует множество мифов о пластической хирургии. Какие из них самые популярные и как вы можете их развеять?

Наверное, самый растиражированный – это о полной переделке лиц по заранее разработанному плану, сценарию, например, создание полных копий знаменитостей. Это чистой воды фантастика, кинематограф, сюжеты для сериалов, это миф, но он безвредный. А есть мифы вредные, к ним бы отнес «безоперационную блефаропластику» и прочие неадекватные и нечестные альтернативы. Но это уже фокусы маркетинга.

Мы знаем, что ваша супруга Елена – директор центра «Гермес». Легко ли вам быть коллегами?

«Гермес» занимается эстетикой лица за счет возвращения утраченной высоты прикуса керамическими реставрациями, добавление эстетической хирургии стало логическим продолжением. Мой диплом челюстно-лицевого хирурга позволяет вносить свою лепту в части дентальной имплантации, что касается стоматологии. А красивая улыбка в свою очередь становится важным звеном антивозрастной хирургии лица. Работать в своей профессии, в команде профессионалов – всегда удовольствие, даже если парадом командует жена.

На что нужно ориентироваться при выборе клиники и в частности пластического хирурга?

Только на самого хирурга. Когда вы обращаетесь к эстетической хирургии, это исключительно о ваших мечтах и желаниях, поэтому и хирург должен быть именно ваш. Ходите на консультации, слушайте, читайте, смотрите, спрашивайте, ищите врача, который поймет именно вас. Больше вопросов – больше ответов, это рождает понимание.

А еще важно знать, что Олег Захарченко всегда готов вкладываться в здоровье, знания и путешествия. Семь лет назад переехал с семьей за город, в дом с большим красивым садом. Своим главным увлечением считает разведение кур редких пород. После интенсивных и напряженных будней это все, что ему нужно, для того, чтобы отвлечься и отдохнуть. Гордится дочерьми, которые окончили стоматологический факультет Харьковского медицинского университета. Надеется передать свой хирургический опыт шестилетнему внуку Льву.

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Тигран Лалаян