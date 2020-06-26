Дмитрий Макаров: «Красота порождает красивые идеи.»

Вы возглавляете курортный комплекс Riviera Wellness Resort в Белгороде. Чем вам интересен этот проект? В чем особенности вашей работы здесь?

Для меня проект — это вызов. А вызов — это всегда новая ступень развития как профессионального, так и жизненного. Мне стало интересно создать туристический продукт в абсолютно не туристическом месте. Объясню почему. В столице или в других городах, задача отельера — работа с ежедневным трафиком гостей. Здесь же трафик нужно было создать самостоятельно. Моя основная задача состоит в том, чтобы люди захотели приехать в Белгород. Скептиков было достаточно — раньше, когда в Москве я говорил об отдыхе в Белгороде, у людей не возникало никаких ассоциаций. А сейчас о Ривьере говорят. Понимание факта, что буквально в поле теперь появилось востребованное место, дает стимул двигаться дальше. Отвечая на вопрос об особенностях работы в Ривьере, важно сказать, что продукт — это не только его физическая оболочка. Есть вещи, которые нельзя пощупать. Это основное для меня. В данном случае речь про сервис. Ту красоту, которую гости наблюдают здесь, не описать словами, ее нужно видеть вживую. Место, в котором мы с командой творим и созидаем, прежде всего сделано для людей — как для гостей, так и для персонала. Я хочу, чтобы гости получали удовольствие от общения с персоналом и наоборот, те, кто работают, заряжались позитивными волнами от того, с кем они работают. Когда происходит эта синергия, рождается та самая особенность.

Есть какие-то фирменные фишки, которые вы привнесли в Riviera Wellness Resort?

Фишки не могут сложиться из того, что я просто приехал и с ходу что-то дал, по щелчку. (Улыбается.)Это сложный творческий процесс, который приводит к нужному эффекту. Но стоит учитывать, что на это повлияли и люди, и среда. Есть те, кто осознанно задают высокую планку, заявляя, что: «У нас свои фишки! У нас лучше всех!». А у нас гостям хорошо. Мне нравится, когда гости к нам возвращаются. О чем это говорит? О том, что им комфортно. В Ривьере довольно большой процент возвращаемости, это главное для отельера.

Каков ваш подход к подбору персонала?

Основная специфика региона — не туристическая. Это серьезный агропромышленный кластер, который кормит всю страну. Здесь даже существенная доля специальностей в университетах направлена на решение именно этих задач. Поэтому у нас в команде нет практически никого с образованием в сфере обслуживания и гостиничного дела. То есть мы опять возвращаемся к вызову. Мы выбираем тех, кто сможет вдохнуть нашу идею. У кого есть потребность дарить, отдавать себя и быть полезным. Учим их уверенно держаться, правильно общаться с гостем, быть профессионалами и всегда быть готовыми помочь. Сейчас здесь работают более ста пятидесяти человек и все должны быть вдохновлены поставленными задачами и целями. С уверенностью могу сказать, что командой я доволен. Все ребята прекрасны. Могу ли я от них ожидать большего? Конечно могу. Они растут вместе с курортом. Бывало так, что люди приходили вообще ничего не понимая, а сейчас просто красавчики. (Улыбается.) Сама по себе эстетика Ривьеры является очень серьезным учителем. Она вдохновляет вливаться в красоту. Среда определяет сознание и воспитывает человека не только внешне. Манеры, общение — все должно соответствовать. Это работает и помогает человеку лучше понимать этические моменты, когда ему можно подойти, когда нужно тихо оставить заказ, если гости общаются.

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«Красота порождает красивые идеи»

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Вас можно смело назвать человеком с тонким чувством стиля, начиная от внешнего вида и заканчивая проектами, над которыми вы трудитесь. Как вы его развиваете?

Бытие определяет сознание, а красота порождает красивые поступки и красивые идеи. Поэтому я всегда стремлюсь создавать что-то красивое. Природа нашей страны очень живописна, а объектов, где глаза могут отдохнуть и насладиться, ничтожно мало. Поэтому потребность в подобных объектах очень высокая. Многие живут, по большому счету, в бетонных джунглях. Когда есть симбиоз природы, красивого ландшафта, интересных дизайнерских решений и сервиса высокого уровня, человеку становится комфортно. Это философия, которой я придерживаюсь.

Многое еще планируете реализовать?

Конечно! Мы постоянно растем. Нет предела совершенству. Ривьера становится лучше с каждым новым днем.

Как происходит ваш творческий процесс?

Очень интенсивно. Попадаю домой только для того, чтобы поспать. На выходных уезжаю в Москву. Мне не всегда хватает спокойствия и осознанности из-за бешенного ритма, а спокойствие позволяет найти нужные решения. Правильные мысли приходят в те моменты, когда я расслабляюсь под классическую музыку. Делаю выводы, в основном опираясь на свои собственные ощущения комфорта как потребителя. Очень много путешествую. Многое видел и изучал. Не все лежит в области эстетики, понимаю, как важен функциональный аспект. Удобно и некрасиво — не работает. Красиво и неудобно — тоже не работает. Важно, чтобы было и удобно, и красиво. Вопрос, который я себе задаю: «Было бы это удобно мне или моим детям как потребителям?»

Вы с музыкой по жизни?

Музыка — это обязательно. Под каждое настроение своя. Music is the answer.

А ещё важно знать, что Дмитрий окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит». Занимал должность управляющего гостиницы «Метрополь» и генерального менеджера Grand Hotel & SPA Rodina. Увлекается боксом, футболом, велосипедом и постигает большой теннис.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Ян Сылка

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