Дмитрий Лимонов: «Лидерство – это развитие вопросами, а не подавление пинками»

Как вы оказались в этой сфере?

Все началось с увлечения информатикой в конце девяностых годов. У меня не было компьютера, поэтому составлял алгоритмы в тетрадке и бегал к тете в библиотеку посидеть за компьютером. Позже посещал компьютерные классы в университете. Денег на покупку собственного не было. Сверх роскошь по тем временам. Я поступил на экономический факультет, а вечерами ходил на факультативы, где были компьютеры с интернетом. В 2001 году я создал первый сайт. Когда возникла возможность освоить профессию в интернете, сразу ухватился за неё. Работал в разных компаниях, ловил каждую возможность обучения, читал книги о программировании не имея компьютера. Спустя время понял, что хочу идти своим путём. Вести за собой людей. Поначалу кодил сам уже на собственном компьютере. Позвал друга, нанял первого сотрудника. Через пять лет нас более двадцати человек в команде.

Расскажите о специфике вашего агентства? Чем выделяетесь среди остальных участников рынка?

Два фактора. О первом. Помните Шурика из «Кавказской пленницы»? Вот мы такие же увлеченные ребята в очках, путь которых — развитие, обучение, технологии. Мы много вкладываем сил и времени на изучение технологий и затем внедряем их на клиентских проектах. О втором. Атмосфера в агентстве. Мы работаем, делаем кейсы, дружим и тусуемся вместе. Проводим образовательные мероприятия по диджитал-маркетингу и в его сферах. Не из-под палки, а потому что мы болеем за лучший результат.

Для вас это дело жизни или удобная модель бизнеса?

Диджитал-маркетинг и его инструментарий — это хобби. На увлечениях не экономят. Зарабатывать своим умом, с клиентами и для них — это и есть бизнес-модель. Это то, как мы можем монетизировать свои знания. Но это так же то, чем я живу. Однажды начав не можешь бросить. Я провожу в офисе большую часть времени. И не прекращаю думать об агентстве дома или на отдыхе. Если я не в офисе — то обязательно онлайн.

Опишите свой управленческий стиль.

Я прошел несколько этапов управления. От директивного стиля к лидерству. Было сложно меняться. Пришел к служению. Лидерство как служение. Это развитие вопросами, а не подавление пинками.

Объясните понятным языком, с чем именно вы помогаете своим клиентам?

Мы развиваем бизнесы клиентов с помощью интернета и с использованием диджитал-инструментов. Наши главные компетенции — это поисковый маркетинг (продвижение сайтов), контекстная и медийная реклама, веб-аналитика. Мы делаем так, чтобы покупатели и продавцы проще и быстрее находили друг друга в интернете.

Кто ваша целевая аудитория?

В основном это малый бизнес.

Есть ли табуированные сферы?

Табуированные сферы есть. Разумеется, все что запрещено законом, нарушает чьи-то права или ведет к обману. Например, рынок подделок, сомнительные конторы и прочие серые темы. На сером продвижении хорошо учиться, там можно подтверждать много гипотез. И переносить их уже в белое продвижение.

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«Не нужно стараться кем-то быть, когда ты одержим трендами и технологиями. Достаточно быть собой и делать то, что нравится.»

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Что означает статус сертифицированного партнера? Что нужно для этого осуществить?

Это значит завоевать доверие, подтвердив высокий уровень квалификации. Для этого нужно выполнить кучу условий технического характера, продемонстрировать большой финансовый показатель и доказать свою экспертность через экзамены и тестирования. Соблюдать это все в течение года. Тесты для технических специалистов строже, чем ЕГЭ. Сдаешь со включенной веб-камерой, микрофоном и записью экрана.

Это конкурентное явление в рамках Белгорода?

В Белгороде нет других сертифицированных агентств. Мы первые и пока что единственные. Возможно, другие просто не заморачиваются. А мы, как я уже сказал, адепты непрерывного улучшения и развития. Сертификация — лишь показатель этого.

Как не потеряться в такой динамически развивающейся отрасли?

Не нужно стараться кем-то быть, когда ты одержим трендами и технологиями. Достаточно быть собой и делать то, что нравится. Следить за трендами не ради слепого копирования, а ради того, чтобы предвосхищать их или ломать. Быть лучше себя вчерашнего, а не лучше кого-то другого.

У вас запоминающийся и яркий образ. Это художественная импровизация или продуманный имидж?

Я следую принципу из предыдущего ответа — быть собой и делать, то, что нравится. Вчера мне понравилось покрасить волосы в лимонный. Сегодня — надеть эти кроссовки и прийти на встречу. Завтра может быть что угодно: фиолетовые волосы или, наоборот, строгий пиджак. Имидж — это важно, но это не цель. Я не пытаюсь с его помощью казаться кем-то другим. Мне важно быть собой и не сливаться с массой.

А ещё важно знать, что Дмитрий Лимонов заядлый путешественник и спортсмен-любитель. Зачастую он совмещает эти хобби. Отправляется в горы, где занимается альпинизмом. При этом не стесняется признать, что страшно боится высоты. Проезжает большие дистанции на велосипеде. Занимается бегом, в том числе и марафонским. За спиной 3 марафона и множество полумарафонов. Не забывает о благотворительности. В прошлом году организовал краудфандинг, собрав средства на помощь приюту для животных.

Текст: Илья Горгиладзе

Фото: Макс Черман