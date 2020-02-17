Светлана Ломоносова: «Настоящий успех — это благодарность моих зрителей»

Ваш творческий путь начался еще в детстве. Это было простое увлечение или вы четко осознавали, что хотите стать певицей?

Петь я начала, по словам моей мамы, раньше, чем начала говорить. И всякий раз, когда мы утром с ней ехали на автобусе в детский сад, пассажиры, хорошо знавшие нас, просили: «Света, запевай!». Когда мне было четыре года, я впервые выступила на большой сцене. Участвовала в городском детском песенном конкурсе «Звонкие голоса» и заняла первое место. С тех пор я всегда пою. В семь лет я начала параллельное обучение в общеобразовательной и музыкальной школах. После окончания второй точно знала, что буду поступать в музыкальное училище, и, конечно, уже тогда мечтала стать певицей.

Где вы учились?

Я родилась и выросла на Урале, в Нижнем Тагиле. В нашем городе есть прекрасное музыкальное училище, в котором я выбрала музыкальное отделение. Моим педагогом была Лидия Власова. Именно она дала мне хорошую базу как начинающей певице. После окончания училища я решила получить высшее музыкальное образование. В журнале «Музыкальная жизнь» прочитала объявление о том, что Воронежский институт искусств объявляет набор студентов. Решение было принято моментально. Мама очень волновалась за меня, переживала, что я там буду совсем одна. Но не отговаривала, понимала, что мне этого очень хочется. Так я стала студенткой Воронежского института искусств.

25 лет в филармонии – серьезный срок. Вспомните себя в начале пути и сравните с собой нынешней. Что-то изменилось за это время?

Когда я училась на пятом курсе, решила поехать в Белгородскую филармонию на прослушивание. Меня прослушивали мэтры Владимир Бойко, Евгений Григорьев и Иван Трунов. Приняли. А под свое крыло меня взяла концертмейстер Людмила Петрова, с которой мы до сих пор работаем и дружим. Для меня эти 25 лет пролетели, как один день. Кажется, только вчера пришла в филармонию. По большому счету ничего не изменилось. Какой была вначале, такой и осталась. Так же люблю свою работу, так же служу здесь. Разве что стала более требовательной к себе. Записываю и анализирую, критикую себя на репетициях, но исправляюсь, не впадаю в уныние, понимаю, что за любым успешным выступлением стоит каждодневная работа над собой.

Как вы подходите к выбору репертуара?

Сейчас уже более тщательно, нежели раньше, хотя репертуар у меня огромный. Мне еще хочется спеть то, чего не спела, то, что теперь подходит по внутреннему состоянию, мироощущению. У меня еще целый багаж нот, который хочу открыть. Люблю музыку, обращенную к разным эпохам и стилям, пою произведения современных композиторов. Сезон в филармонии расписывается на два года вперед, и благо, я могу выбрать, что петь. У нас есть два абонемента – «Вечера при свечах», где мы поем в сочетании со стихами, и «Вокальные вечера в кругу друзей», где сами придумываем программы, давая полную волю фантазии. При подготовке разбираем материал, анализируем, добавляем свое видение, пробуем вокально, ложится он на голос или нет. В итоге все складывается, как пазл.

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« У меня еще целый багаж нот, который хочу открыть»

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Вы исполняете и арии, и романсы, и оперные партии. Над чем работать сложнее?

Над оперными партиями. В моей копилке их немного, но они интересные, например, Татьяна в «Евгении Онегине», Лиза в «Пиковой даме», Норина в «Доне Паскуале», Серафима в «Колокольчике». Камерное творчество – одно из сложнейших. Вообще публичное творчество, когда ты один на один со слушателями – это непросто. Мало того, что нужно красиво спеть, так еще и обладать актерским мастерством, что немаловажно.

Ваш дуэт с Ниной Стрижовой – один из самых ярких в коллективе филармонии. Стала ли ваша совместная победа в международном конкурсе в болгарском городе Добрич переломным моментом в творчестве?

Она стала скорее крутым поворотом в работе. В этот момент пришло осознание, что мы действительно певицы, что именно так нужно жить в профессии, готовиться, заниматься прежде, чем выходить на сцену. Спасибо моему концертмейстеру, профессионалу своего дела Людмиле Петровой, двигателю идей, за то, что помогала и помогает мне по сей день. Ведь именно подготовка к конкурсу – ключ к успешному выступлению. Конкурсного запала мне хватает надолго, в этот период я буквально парю, и хочется еще больше петь и творить.

Что для вас настоящий успех?

Это благодарность моих зрителей. В жизни каждого успешного артиста наступает момент, когда он теряет интерес к своей деятельности. У меня тоже был такой период, когда мне казалось, что все обыденно. Сейчас понимаю, что ошибалась. Именно благодарность зрителей не дает опустить руки. А залог успеха – это еще и быть красивой, здоровой, в хорошей вокальной форме.

У вас впереди наверняка еще много планов и значимых событий. О чем вы мечтаете?

Хочу, чтобы я и мои коллеги были здоровы, чтобы еще долго петь и плодотворно сотрудничать.

А еще важно знать, что Светлана Ломоносова в детстве занималась фигурным катанием, а сейчас отдает предпочтение активной ходьбе и фитнесу. В студенчестве работала в цирке, обожает его до сих пор и посещает в каждом городе, где ей удается побывать. Любит лепить уральские пельмени и приглашать гостей. Сын Евгений учится на факультете зимних видов спорта Государственной Санкт-Петербургской Академии физической культуры им. Лесгафта и профессионально занимается парным катанием. Его тренер – Константин Безматерных.

Текст: Юлия Граблюк

Фото из личного архива