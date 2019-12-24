Андрей Бузиков: «Участие в премии в Лондоне мне казалось полетом на Марс»

Почему участие в этом конкурсе было для вас значимым?

British Hairdressing Awards – это Оскар в парикмахерском мире, одна из самых значимых в индустрии красоты премий. Она обрела такое колоссальное значение, потому что современное парикмахерское искусство берет свое начало в Англии. Для любого специалиста в моей профессии важно побывать там и вдохновиться. И я – не исключение. Существует поговорка: «То, что сегодня создают в Британии, завтра будут носить все». Это касается не только волос, но и индустрии моды. Те, кто окончил английский колледж искусства и дизайна Saint Martins – генератор имен в мире большой моды, стали известнейшими дизайнерами на планете: Джон Гальяно, Александр Маккуин, Стелла Маккартни, Рикардо Тиши и многие другие.

Долго ли вы готовились к конкурсу?

Да, целые годы. Впрочем, как и остальные участники. Некоторые в своей благодарственной речи сказали, что шли к этому двадцать лет. Топовые мастера со всего мира, которые входят в состав жюри, выбирали лучших из лучших в номинациях «Лучшая авангардная прическа», «Лучшая прическа на длинные волосы», «Лучшая мужская прическа», «Открытие года», «Коммерческий образ», «Лучший парикмахер Шотландии», «Лучший парикмахер Уэльса» и «Лучший парикмахер Лондона». Это люди, создающие моду, которую мы в дальнейшем воплощаем в реальность. Я участвовал в номинации «Коммерческий образ», выразил в своей работе моду, красоту и носибельность и был счастлив стать одним из семи лучших стилистов России.

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«Когда начинал готовиться, даже не мечтал оказаться на премии в Лондоне»

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Победа была для вас ожидаемой?

Нет. Я даже долгое время сомневался, участвовать или нет. Конкурс проходит давно, а в России – впервые, и я решил попробовать свои силы. Когда начинал готовиться, даже не мечтал оказаться на премии в Лондоне. Для меня это было все равно, что полететь на Марс. Мне казалось, что там фантастические люди с другой планеты, потом убедился, что они такие же, как и я – влюбленные в парикмахерское искусство.

Это ведь не единственное значимое для вас событие в профессиональном плане?

Я участвовал во многих конкурсах, побеждал на чемпионате России, на открытом чемпионате Петербурга по парикмахерскому искусству. Меня пригласили в сборную страны, в составе которой я был горд выступать на чемпионате мира в Чикаго в 2008 году и завоевал там две бронзовые медали.

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«В нынешнее время люди постоянно ищут себя, меняют профессии, места жительства – это не про меня»

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Как начинался ваш путь в мир парикмахерского искусства?

На третьем курсе исторического факультета пошел на курсы парикмахерского мастерства, потом окончил московскую академию «Долорес» и продолжил обучение в Нью-Йорке и Лондоне – в знаменитой академии Vidal Sassoon. В общей сложности в профессии я уже двадцать лет. В нынешнее время люди постоянно ищут себя, меняют профессии, места жительства – это не про меня.

Обучение на истфаке как-то повлияло на ваше видение мира?

Да, например, на мое отношение к литературе и искусству. Приоритетом в них для меня является вечная классика, но считаю, что и в современном мире много талантливых людей, которые выражают себя в произведениях искусства.

Как появилась идея открыть салон красоты?

Нам хотелось, чтобы в Белгороде появилось красивое место. Мы мечтали открыть его именно здесь, в центре города. Это помещение еще с наших студенческих времен претерпело множество изменений – от магазина сувениров до стоматологии. Мы давно в него влюбились, поэтому в выборе места для своего салона даже не сомневались. Слава Богу, все сложилось. До сих пор не верится. Каждый раз, когда выходим из салона, думаем: «Боже, мы здесь работаем!».

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«Найти свое и иногда вносить легкие коррективы в образ, как, например, Анна Винтур – это круто»

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Тренды в бьюти-среде меняются со скоростью света. Интересно ли вам не просто наблюдать за ними, но и активно применять на практике?

Да, очень интересно. Желание и возможность обучаться в мировых столицах красоты дает мне и моей команде быть на гребне передовых тенденций бьюти-индустрии. И мы с радостью воплощаем их в работе с нашими гостями. При этом отдаем себе отчет и говорим всем, что хорошая, качественная, профессионально выполненная классика – вне времени. Найти свое и иногда вносить легкие коррективы в образ, как, например, Анна Винтур – это круто.

Есть ощущение того, что вы на вершине своего профессионального роста? Что дальше?

Нет, наоборот, есть ощущение, что я только в начале пути. Сейчас я понимаю многие вещи, которых не понимал раньше с точки зрения профессии и индустрии в целом. Раньше я действовал по наитию, а сейчас – более осознанно. Хочу постоянно расти, да и в этой сфере остановиться невозможно – сразу уткнешься в дно. Те люди, которых я уважаю и считаю гуру в моей профессии, постоянно растут, учатся, и это восхищает.