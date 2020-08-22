Курская область — большой парк птиц и дендрарий на два с половиной гектара, самый мощный на Земле железнорудный бассейн, аутентичная водяная мельница...

Железногорский район

На территории Железногорского района, который расположился в 120 километрах от Курска, располагается самый мощный на Земле железорудный бассейн. Один из крупнейших по запасам богатой железной руды район в мире. Здесь для всех желающих полюбоваться на уникальный карьер находится смотровая площадка, на которую может подняться любой человек абсолютно бесплатно.

Также в Железногорске, возле села Михайловка, находятся уникальные для нашей местности цветные озера. В зависимости от времени года и времени на часах, они меняют свой цвет. Посещение цветных озер абсолютно бесплатно, вы сможете просто ввести координаты и уникальный природный объект станет доступен для вас.

Железногорский дендрарий, созданный в 1996 году экологом Анатолием Поповым, насчитывает более 500 видов растений, которые расположились на площади 2,5 Га. Советуем это место для посещения с детьми. Цена входного билета составляет всего 20 рублей.

Поныровский район

В Поныровском районе находится самая высокая точка Курской области. Здесь на высоте 274 метра над уровнем моря установлен 17­ метровый монумент, именуемый «Тепловские высоты». Здесь в июле 1943 года шли ожесточенные бои, в которых погибло более 40 000 советских войнов.

«Ангел мира» обращен на Запад, выражая просьбу русского народа остановить «новый фашизм». На этой территории с 5 по 12 июля в 1943 году погибло 70 000 человек. Как русских, так и немцев.

Золотухинский район

Недалеко от Коренной Пустыни – деревушка 1­ая Воробьевка. Там Афанасий Афанасьевич Фет в 1877 году купил себе усадьбу. С тех пор она и стоит. Поэтому, если вы интересуетесь усадьбами известных людей, советуем посетить данное место.

Черемисиновский район

Поклонный крест установлен на месте сражения курских ополченцев с ордой нагайцев Большого Улуса. Это сражение скульптор В.М. Клыков считал незаслуженно забытым. Памятник выполнен из кованой меди, а его высота составляет 11 метров.

Памятник «Голубец над Красной поляной» представляет собой птицу, сидящую на своеобразной крыше, под которой – голова великана из разгромленного древними курянами татарского войска. Она – символ воронья, которое набрасывается на падаль. Композиция, выполненная скульптором Вячеславом Клыковым, посвящена победе над Ногайской ордой.

Курчатовский район

Парк птиц в Курчатове, на берегу Курчатовского водохранилища. На территории парка есть различные виды кур, фазанов, павлинов, сов, галок, лебедей, уток и прочих пернатых друзей. Время работы с 9 утра до 19­00. Место идеально подходит для посещения с детьми.

Подвесной мост в Дичне проходит над рекой Сейм в поселке Дичня. Деревянные доски, которые выдерживают любой вес. По местной легенде, самые смелые жители соседних деревень могут проехать по нему на мотоцикле. Курчатовская атомная станция. Здесь в 2019 году проходили съемки фильма Данилы Козловского по мотивам Чернобыльской катастрофы. Если вы хотите посмотреть и оценить все величие этого места, то со стороны Николаевки находится смотровая площадка на действующие и строящиеся блоки.

Пристенский район

Водяная мельница. Единственная мельница такого формата, которая сохранилась во всем Черноземье, построенная без единого гвоздя. Находится она в селе Красниково и является памятником федерального значения.

Кореневский район

В Кореневском районе расположено необычное для Курской области сооружение — «Дворец для любимой». Жил в области в 19 веке депутат Иосиф Викторов. Под закат своей жизни он влюбился в молодую девушку­немку.

Она и попросила построить особняк в немецком стиле. Но взаимности Иосиф не получил, дворец остался нетронутым. Сейчас там находится школа.

Льговский район

Башня Шамиля. В 19 веке князь Барятинский жил в этих местах — в Нижних Деревеньках. Там он построил себе дом и башню. У Барятинского как­то раз гостил Имам Шамиль. Это национальный герой Северного Кавказа. Вот он по утрам и вечерам в этой башне молился. Отсюда и название.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.