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Гостиничный комплекс «Белогорье» – идеальное место для отдыха и бизнеса

Паспорт

Геотег

Белгород, Песчаная ул., 1а

Время пути от центра города

10 минут

Номерной фонд

40

Гостиничный комплекс «Белогорье» расположен на берегу Белгородского водохранилища, в окружении дубравы и соснового леса. Привлекает возможностью комфортного проживания, удобными стильными номерами, персональным вниманием к каждому гостю и богатой инфраструктурой. Здесь отдых на любой вкус – бассейн, ресторан и караоке-зал «Балкон», а летом – ресторан «Берег». 

На территории комплекса работает гостиница на 40 1- и 2-местных номеров. Каждый из них оборудован санузлами, современной мебелью, холодильниками, телефонами, системой климат-контроля, Wi-Fi, кабельным телевидением. В номерах есть питьевая вода, гигиенические принадлежности, тапочки, халаты. В стоимость проживания входят завтрак – шведский стол, а также пользование бассейном, спортивным и тренажерным залами. 

Круглогодичный открытый подогреваемый бассейн с роскошным видом на дубовую рощу – это история про то, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В него невозможно не влюбиться. Волшебная сказка зимой и живая прохлада летом – идеально! Для полного счастья в комплексе работают финская сауна и турецкий хамам, две русских бани с каминными залами и бильярдом, массажный кабинет и VIP-сауны.

Помимо всего прочего, в гостиничном комплексе «Белогорье» есть конференц-зал на 50 мест, места для пикников – беседки с мангалами в лесу и на берегу, благоустроенная лесная поляна для большой компании, площадка для игры в пляжный волейбол, теннисные корты и охраняемая стоянка. Гостям предлагают организацию охоты, спортивных соревнований, детскую анимацию и проведение банкетов, свадеб и корпоративов.

ВАЖНО

Особое внимание в комплексе уделяют оздоровлению посетителей. Отличительной чертой «Белогорья» является наличие собственной скважины с минеральной водой. 

Белгород, Песчаная ул., 1а,

тел.: +7 (4722) 21-56-38, +7 (4722) 21-53-01, +7 (4722) 36-14-36

hotel-belogorie.ru

Текст: Юлия Граблюк

Фото: гостиничный комплекс «Белогорье»

Ирина,
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