Гостиничный комплекс «Белогорье» – идеальное место для отдыха и бизнеса

Паспорт
Геотег
Белгород, Песчаная ул., 1а
Время пути от центра города
10 минут
Номерной фонд
40
Гостиничный комплекс «Белогорье» расположен на берегу Белгородского водохранилища, в окружении дубравы и соснового леса. Привлекает возможностью комфортного проживания, удобными стильными номерами, персональным вниманием к каждому гостю и богатой инфраструктурой. Здесь отдых на любой вкус – бассейн, ресторан и караоке-зал «Балкон», а летом – ресторан «Берег».
На территории комплекса работает гостиница на 40 1- и 2-местных номеров. Каждый из них оборудован санузлами, современной мебелью, холодильниками, телефонами, системой климат-контроля, Wi-Fi, кабельным телевидением. В номерах есть питьевая вода, гигиенические принадлежности, тапочки, халаты. В стоимость проживания входят завтрак – шведский стол, а также пользование бассейном, спортивным и тренажерным залами.
Круглогодичный открытый подогреваемый бассейн с роскошным видом на дубовую рощу – это история про то, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В него невозможно не влюбиться. Волшебная сказка зимой и живая прохлада летом – идеально! Для полного счастья в комплексе работают финская сауна и турецкий хамам, две русских бани с каминными залами и бильярдом, массажный кабинет и VIP-сауны.
Помимо всего прочего, в гостиничном комплексе «Белогорье» есть конференц-зал на 50 мест, места для пикников – беседки с мангалами в лесу и на берегу, благоустроенная лесная поляна для большой компании, площадка для игры в пляжный волейбол, теннисные корты и охраняемая стоянка. Гостям предлагают организацию охоты, спортивных соревнований, детскую анимацию и проведение банкетов, свадеб и корпоративов.
ВАЖНО
Особое внимание в комплексе уделяют оздоровлению посетителей. Отличительной чертой «Белогорья» является наличие собственной скважины с минеральной водой.
Белгород, Песчаная ул., 1а,
тел.: +7 (4722) 21-56-38, +7 (4722) 21-53-01, +7 (4722) 36-14-36
hotel-belogorie.ru
Текст: Юлия Граблюк
Фото: гостиничный комплекс «Белогорье»
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