Гостиничный комплекс «Белогорье» – идеальное место для отдыха и бизнеса

Круглогодичный открытый подогреваемый бассейн с роскошным видом на дубовую рощу – это история про то, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В него невозможно не влюбиться. Волшебная сказка зимой и живая прохлада летом – идеально! Для полного счастья в комплексе работают финская сауна и турецкий хамам, две русских бани с каминными залами и бильярдом, массажный кабинет и VIP-сауны.

Помимо всего прочего, в гостиничном комплексе «Белогорье» есть конференц-зал на 50 мест, места для пикников – беседки с мангалами в лесу и на берегу, благоустроенная лесная поляна для большой компании, площадка для игры в пляжный волейбол, теннисные корты и охраняемая стоянка. Гостям предлагают организацию охоты, спортивных соревнований, детскую анимацию и проведение банкетов, свадеб и корпоративов.

ВАЖНО

Особое внимание в комплексе уделяют оздоровлению посетителей. Отличительной чертой «Белогорья» является наличие собственной скважины с минеральной водой.

Белгород, Песчаная ул., 1а,

тел.: +7 (4722) 21-56-38, +7 (4722) 21-53-01, +7 (4722) 36-14-36

hotel-belogorie.ru

Текст: Юлия Граблюк

Фото: гостиничный комплекс «Белогорье»