Проверено временем

Вы на рынке уже четырнадцать лет. Что изменилось за это время?

Меняются стили, предпочтения, растут потребности покупателей. За годы своей работы мы нарастили опыт, который позволяет избежать многих ошибок в конструировании кухонной мебели. Увеличили количество новых поставщиков по изготовлению сопутствующих аксессуаров и столешниц. Развили направление натяжных потолков, которые используем в дизайн-проектах.

С какими фабриками вы сотрудничаете?

Мы всегда выбирали востребованные на рынке российские фабрики. «Атлас-Люкс» – премиальная фабрика, которая изготавливает кухни по последним трендам. Фабрика «Рими» занимает средний сегмент, но подкупает высоким качеством кухонь. При богатой фантазии дизайнеров и грамотной работе технологов они могут лечь в основу интересных проектов. Сейчас мы больше тяготеем к итальянским фабрикам и уже выставили в салоне образцы кухонь фабрики Stosacucine.

Что делать заказчику, если он не знает, какую кухню хочет выбрать?

Для начала позвонить нам или сразу прийти в салон. Наши дизайнеры покажут образцы кухонь разных стилей: классику, ар-деко, современный или лофт. Затем составят дизайн-проект. Это позволяет нам вместе с клиентами создавать именно такую кухню, о которой они мечтают. Если заказчик приходит с готовым дизайн-проектом, мы просто его реализуем. В обоих случаях после согласования макета будущей кухни делаем замеры и с учетом всех технических особенностей помещения проектируем конкретную модель. Наша программа делает быстрый автоматический расчет. Собственная бригада монтажников привозит к заказчику мебель и устанавливает ее, потом переходит к технике. Специалист из сервис-отдела рассказывает, как она работает.

Гарантия на бытовую технику в салоне кухонь «Римини» – от одного года до двух лет, в зависимости от производителя, на кухни – один год, а срок их службы составляет в среднем десять лет. Гарантия на фурнитуру – десять лет.

Что отличает вас от других салонов кухонь?

История и приоритеты в сторону покупателя. Мы реализовываем даже самые сложные проекты, потому что считаем, что нет ничего невозможного, и буквально исполняем мечты. Необычный фасад? Не проблема. Индивидуальная фрезеровка? Легко. Можем привезти все, что существует в мире, и выполнить в том виде, в котором хочет заказчик. Нас выбирают многие годы, а это дорогого стоит. Мы установили уже более двух тысяч кухонь в жилые и производственные помещения, комплектуем гостиницы и мебелируем апартаменты, а в это время наш давний клиент и его семья, к примеру, заказали в салоне уже двенадцатую кухню. Считаю это показателем доверия и нашего профессионализма.

Современные кухни предполагают много подсветки и свободного пространства, простые четкие формы, потайные шкафчики, скрытую фурнитуру и базовые нейтральные цвета в сочетании с богатой текстурой.

Салон кухни «Римини»,

Белгород, Народный бульвар, 70,

тел.: 8 (4722) 32-66-43, 8-903-885-68-71

www.rumebel.ru

www.atlas-lux.ru

www.stosacucine.com

@kuhni_belgoroda

Текст: Юлия Граблюк

Фото: Тигран Лалаян