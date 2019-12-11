В руках основателя проекта Some Furniture Дарьи Крутиковой и ее команды винтажные предметы мебели обретают новую жизнь и становятся яркими акцентами в общей интерьерной картине.
Из Брянска с любовью
Как появилась идея создать проект?
В этом проекте смешались мои интересы: коллекционирование, промышленный дизайн и дизайн интерьеров, реставрация, экология, производство, уличная культура, фотография. Винтаж – как своеобразный поиск себя.
Вашу коллекцию составляют предметы 1960-1980-х годов. Где вы их находите и почему именно этот период?
Предметы отличаются простотой и чистотой линий, функциональностью, присущей Mid-century Modern. Большую часть купили по объявлениям в интернете, на сайтах типа avito.ru. Светильник из прессованного стекла забрала из кладовки у дяди. Ленинградскую вазу привезла с блошиного рынка в Тбилиси.
Как происходит процесс реставрации этой мебели?
Реставрация подразумевает восстановление до первоначального вида, я отдаю предпочтение термину «реновация». Процесс для каждого предмета индивидуален. Например, немецкий комод 1968 года был буфетом. Исключив верхнюю часть, расширили практическое применение. Разобрали нижнюю часть, удалили старое покрытие, устранили повреждения, нанесли морилку и краску. Никита Ерохин, брянский татуировщик, выполнил рисунки акриловым маркером. Затем нанесли лак, отполировали оригинальную фурнитуру и собрали.
Кем и чем вы вдохновляетесь, когда даете мебели новую жизнь?
Меня вдохновляют люди и их дела. Майский номер AD упоминал компанию The Dot Home. Ее специалисты выращивают, перерабатывают лен и производят ткани на фабриках в Ивановской области. Одной мануфактуре уже 151 год! Я решила, что непременно использую их жаккард.
На данный момент вы работаете в онлайн-формате. Как можно заказать вашу мебель?
Принимаем заказы в директ и выставляем счет. Планируем сделать сайт, на котором можно будет совершить покупку.
Тел.: +7 (910) 296-77-67
somefurn@gmail.com
Текст: Юлия Граблюк
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