Из Брянска с любовью

Кем и чем вы вдохновляетесь, когда даете мебели новую жизнь?

Меня вдохновляют люди и их дела. Майский номер AD упоминал компанию The Dot Home. Ее специалисты выращивают, перерабатывают лен и производят ткани на фабриках в Ивановской области. Одной мануфактуре уже 151 год! Я решила, что непременно использую их жаккард.

На данный момент вы работаете в онлайн-формате. Как можно заказать вашу мебель?

Принимаем заказы в директ и выставляем счет. Планируем сделать сайт, на котором можно будет совершить покупку.

Тел.: +7 (910) 296-77-67

@some_furniture

somefurn@gmail.com

Текст: Юлия Граблюк