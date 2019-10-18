Натуральная продукция в интерьере аптечного магазина 20-х – это про аптеку «Мать-и-мачеха». Ее директор Марина Монахова рассказала, почему делает ставку на средства с природным составом и какую пользу здоровью они приносят.
Сила природы
В чем уникальность вашей аптеки?
Главная наша цель – в заботе о покупателях, поэтому к выбору аптечного ассортимента подходим с особым вниманием. Мы находимся в центре города с удобной парковкой. При необходимости бесплатно измерим температуру и давление, предложим чай или кофе и проконсультируем по любым вопросам в рамках своей компетенции.
Расскажите о продукции.
В ассортимент аптеки входит уникальная для нашего города и области продукция, которая является натуральной, полностью соответствует характеристике «цена-качество» и уже успела заслужить доверие – и наше, и клиентов.
Особенно хочу выделить грязи Сакского озера, которые по своему составу и целебным свойствам значительно превосходят грязи Мертвого моря. Они содержат органические и минеральные вещества, которые усиливают жизнеспособность организма и повышают его сопротивляемость болезням. Сакские грязи лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, мужских половых органов, стоматологические, гинекологические и кожные болезни.
Кроме того, мы являемся официальными представителями корейской косметики Nature Republic в Белгороде. В состав средств входят вода из горных источников, сок алоэ вера, масла макадамии, арганы, розы, экстракт муцина улитки, пчелиное маточное молочко и различные виды глины. Вся продукция направлена на увлажнение, защиту и восстановление кожи. Настоящими хитами стали гель с алоэ Soothing&Moisture Aloe Vera 92%, который питает кожу влагой, убирает раздражения и шелушения и успокаивает, и серия Super Aqua Max – линейка для глубокого увлажнения.
Продукция швейцарских брендов Weleda и Curaprox пользуется особым спросом у мам, которые покупают у нас зубные пасты и щетки для детей. Она изготавливается на основе растительных экстрактов. Щетки и пасты бережно очищают зубы, не повреждая структуру эмали и эффективно предотвращая возникновение кариеса. Натуральные компоненты не наносят вреда организму ребенка и обеспечивают надежную профилактику болезней полости рта. У компаний схожая философия — здоровые зубы и десны с самого детства и на всю жизнь.
Есть ли у вас скидки?
Для пенсионеров действует скидка 5% на все, кроме жизненно необходимых лекарственных средств. Также предлагаем подарочные сертификаты, которые специально для нас разработала талантливая художница Кристина Масс. У нас действует доставка по городу при заказе от 1500 рублей и по России – согласно почтовым тарифам.
Белгород, Садовая ул., 6,
тел.: +7 (4722) 20-29-03
Текст: Юлия Граблюк
Фото: Тигран Лалалян
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