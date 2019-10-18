Сила природы

В чем уникальность вашей аптеки?

Главная наша цель – в заботе о покупателях, поэтому к выбору аптечного ассортимента подходим с особым вниманием. Мы находимся в центре города с удобной парковкой. При необходимости бесплатно измерим температуру и давление, предложим чай или кофе и проконсультируем по любым вопросам в рамках своей компетенции.

Расскажите о продукции.

В ассортимент аптеки входит уникальная для нашего города и области продукция, которая является натуральной, полностью соответствует характеристике «цена-качество» и уже успела заслужить доверие – и наше, и клиентов.

Особенно хочу выделить грязи Сакского озера, которые по своему составу и целебным свойствам значительно превосходят грязи Мертвого моря. Они содержат органические и минеральные вещества, которые усиливают жизнеспособность организма и повышают его сопротивляемость болезням. Сакские грязи лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов дыхания, мужских половых органов, стоматологические, гинекологические и кожные болезни.