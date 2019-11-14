Cavalli Class: доступная роскошь от всемирно известного дизайнера

Class Roberto Cavalli – это логическое продолжение бренда Roberto Cavalli. Знаменитый бренд, желающий расширить целевую аудиторию, при этом стремящийся сохранить верность избранному стилю, выпускает своеобразную дочернюю марку. В ней знаковый, впечатляющий и смелый дизайн Roberto Cavalli предстает в более благородном и изысканном воплощении.