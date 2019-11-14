В Stin – новое поступление сумок Cavalli Class. Эффектная и аристократичная линейка итальянского модного дома Cavalli отражает знаковый дизайн бренда, при этом привлекает доступной ценой.
Cavalli Class: доступная роскошь от всемирно известного дизайнера
Class Roberto Cavalli – это логическое продолжение бренда Roberto Cavalli. Знаменитый бренд, желающий расширить целевую аудиторию, при этом стремящийся сохранить верность избранному стилю, выпускает своеобразную дочернюю марку. В ней знаковый, впечатляющий и смелый дизайн Roberto Cavalli предстает в более благородном и изысканном воплощении.
Линия Cavalli CLASS создана для поклонниц стиля Cavalli, предпочитающих экспрессивным аксессуарам элегантные. Слово CLASS означает «классика», как бы намекая на сдержанную направленность бренда. Элегантные и удобные модели этой линии украшены культовыми элементами наследия Cavalli.
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