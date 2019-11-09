Выбор редакции: одежда Jijil

Стильно, динамично, удобно и всегда актуально – это Jijil. Одежда бренда создана для современных, динамичных, целеустремленных женщин, которые стремятся к развитию, все успевают и при этом хорошо выглядят. Она сочетает в себе красоту и удобство. Размерный ряд от 38-го до 48-го позволяет девушкам с разными формами найти подходящий вариант одежды. Благодаря невероятной палитре оттенков, преобладанию натуральных тканей и инновационной обработке материалов, дизайнеры команды Jijil создают настоящие шедевры, столь любимые среди женщин. Найти их можно в бутике Armadi.