Представляем молодой итальянский бренд Jijil. Он создан для современных, динамичных, целеустремленных женщин, которые стремятся к развитию, все успевают и при этом хорошо выглядят.
Выбор редакции: одежда Jijil
Jijil – это дочерний бренд огромной итальянской компании D. G. Group S. R. L., которая была создана в 1986 году, и уже тридцать два года является крупнейшим поставщиком модной и стильной одежды в области fashion-индустрии. Бренд дебютировал в 2012 году и с тех пор выпускает коллекции, каждая из которых – воплощение непревзойденного стиля.
Стильно, динамично, удобно и всегда актуально – это Jijil. Одежда бренда создана для современных, динамичных, целеустремленных женщин, которые стремятся к развитию, все успевают и при этом хорошо выглядят. Она сочетает в себе красоту и удобство. Размерный ряд от 38-го до 48-го позволяет девушкам с разными формами найти подходящий вариант одежды. Благодаря невероятной палитре оттенков, преобладанию натуральных тканей и инновационной обработке материалов, дизайнеры команды Jijil создают настоящие шедевры, столь любимые среди женщин. Найти их можно в бутике Armadi.
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