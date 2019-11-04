Элегантный образ теперь можно подобрать и в бутике Boncini. Вдохновились фэшн-показами и наметили курс на одежду итальянского бренда.
OROBLU: совершенство женского образа
OROBLU (ОРОБЛЮ) – известная европейская компания, поставляющая на модные мировые рынки коллекции носочно-чулочных изделий и одежды. Она появилась в 1973 году и очень быстро завоевала расположение дам. На сегодняшний день товары итальянского бренда пользуются широкой популярностью на мировом рынке.
Главные принципы бренда – комфорт, практичность и красота, женственность, изысканность, роскошь, стиль и доступность. Его представители гарантируют высокие качественные характеристики всех представленных в ассортименте изделий. Разработанные специалистами компании капроновые колготки являются изысканным дополнением неповторимого женского лука. Они сочетают в себе прочность и красоту, долго не рвутся и выглядят очень тонкими, практически прозрачными. Утягивающие колготки помогут визуально скорректировать силуэт, а также способствуют борьбе с варикозным расширением вен и целлюлитом. В таких колготках ноги не будут уставать в течение дня.
Продукция итальянской компании разрабатывается с учетом анатомических особенностей фигуры представительниц прекрасного пола. Сотрудники бренда OROBLU стремятся сделать все чулочно-носочные изделия максимально удобными при носке. Именно поэтому на таких вещах присутствуют невидимые швы. Чулки и колготки марки OROBLU превосходно облегают женскую ногу и позволяют дамам выглядеть элегантно и стильно при любых жизненных обстоятельствах. Они устойчивы к появлению «стрелок», поэтому не смогут разочаровать.
Девушка в стиле OROBLU всегда следит за собой, в любой жизненной ситуации выглядит безупречно. У компании нет возрастных ограничений. Продукцию от OROBLU покупают как 14-летние девушки, так и леди весьма почтенного возраста. Всех их объединяет восхищение качеством и комфортом товаров бренда.
Бутик Boncini приглашает познакомиться с брендом. На данный момент там представлены актуальные в холода велюровый костюм в бордовом и черном цветах и кожаные леггинсы с утепленной флисовой подкладкой, которые создают ощущение уюта и тепла.
Белгород, ТЦ «Центральный», Белгородский пр., 87,
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