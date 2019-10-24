Выбор редакции: сумки Fabretti

Основные аксессуары Fabretti – это кожаные итальянские сумки, мелкая кожгалантерея, кожаные и текстильные перчатки, платки, шарфы, палантины, зонты, очки и головные уборы. Особое внимание уделяется производству женских и мужских кожаных сумок, которые отличаются уникальным дизайном и оригинальной фурнитурой. Разработанные с любовью и пониманием потребностей их будущих владельцев, аксессуары не просто удобны и красивы, но и способны дополнить любой современный образ.

Концепция бренда включает в себя традиционное для модных брендов обновление ассортимента, с двумя сезонными коллекциями: Весна-Лето и Осень-Зима. Это значит, что каждый сможет подобрать для себя стильный, качественный и удобный комплект аксессуаров в любое время года. И все это – в магазине Fabretti в ТРЦ «Рио» в Белгороде.