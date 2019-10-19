Персональный стилист: Palermo total look

Для тех, кто хочет получить на выходе классный образ, в Palermo разработана концепция total look. Здесь не действует правило «все в одном цвете». Все намного интереснее. Продавцы-консультанты бутика помогут составить ансамбль из одежды, обуви и сумок одних из лучших итальянских производителей. Почему именно итальянских? Потому что главные характеристики моды Италии – универсальность, шик и вместе с тем простота.

Когда масс-маркет не так уж плох, рынок насыщен качественными и модными товарами, а известные бренды стали проникать в более дешевые ниши, важно подобрать действительно оригинальные, аутентичные итальянские марки и вещи, достойные называться культовым слоганом Made in Italy. Один из таких брендов, который представлен в Palermo total look – Panicale.