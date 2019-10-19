Мы за моду с интеллектуальным содержанием и рады, что в Белгороде есть место, где опытные стилисты-консультанты могут подобрать полноценный индивидуальный образ из итальянский одежды, обуви и аксессуаров.
Персональный стилист: Palermo total look
Для тех, кто хочет получить на выходе классный образ, в Palermo разработана концепция total look. Здесь не действует правило «все в одном цвете». Все намного интереснее. Продавцы-консультанты бутика помогут составить ансамбль из одежды, обуви и сумок одних из лучших итальянских производителей. Почему именно итальянских? Потому что главные характеристики моды Италии – универсальность, шик и вместе с тем простота.
Когда масс-маркет не так уж плох, рынок насыщен качественными и модными товарами, а известные бренды стали проникать в более дешевые ниши, важно подобрать действительно оригинальные, аутентичные итальянские марки и вещи, достойные называться культовым слоганом Made in Italy. Один из таких брендов, который представлен в Palermo total look – Panicale.
Мужчина и женщина с космополитическим мышлением, любящие вневременное качество, чьи вкусы в одежде основаны на увлеченности, оригинальности и функциональности, являются теми образами, которые лучше всего представляют стиль Panicale Cashmere.
Мягкий трикотаж здесь имеет приятные оттенки, филигранно выполненные линии швов дополняются высоким качеством кроя и приятной фактурой одежды. Такие вещи практически никогда не выходят из моды, а вся продукция создается по высочайшим стандартам качества. Вещи телесных, нюдовых, карамельно-песочных оттенков выглядят сексуально, даже если это спортивные костюмы или модели спорт-шик.
Накрахмаленная рубашка Panicale, брюки карго или укороченные, как кюлоты, брюки с завышенной линией талии и великолепного кроя, шерстяные пальто и парки, отделанные мехом и металлизированной ниткой, прекрасно «дружат» с шерстяными и кашемировыми свитерами. Завершает образ огромный выбор обуви, как спортивной, так и стрит-стайл на удобных каблуках, платформах и подошвах. И все это – в Palermo total look.
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