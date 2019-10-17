Найти стильную сумку из качественной кожи – целый квест! Но у нас это получилось. Узнали, что в Белгороде есть единственный представитель французского бренда изделий из кожи, созданный в самом сердце Парижа в 1990-е годы. Сдаем пароли-явки.
Выбор редакции: сумки Lancaster
В 1990 году Thomas Tchen создал компанию Lancaster в знаменитом парижском районе Марэ. Инновации, постоянные обновления, следование веяниям моды и современные тенденции – это был и есть ключ к успеху бренда. Для Lancaster каждая женщина в мире уникальна, красива и неординарна. Миссия компании – в том, чтобы с помощью сумок и аксессуаров позволить ей выразить свою личность и создать индивидуальный стиль.
Бренд представлен на пяти континентах – в Европе, Азии, Австралии, Америке и Африкак, в более чем 1100 магазинах. Lancaster объединяет современный дизайн с высококачественными материалами и превосходным мастерством с использованием современных и традиционных методов. Талант и опыт этой компании является признанным на рынке изделий из кожи.
Для производства выбирается лишь качественная итальянская кожа, обработка которой требует точности, аккуратности и деликатности: телячья, тисненная, лакированная, гладкая, нубуковая, кожа с принтом, кожа ягненка, под рептилию. Ее обрабатывают воском, в результате чего кожа легко моется, не царапается и долго служит.
Сумки и аксессуары Lancaster можно найти в магазине «Стин» на первом этаже универмага «Белгород».
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