В Stin появилась новая коллекция сумок от Plinio Visiona'. Экологичность и элегантность — главные ориентиры бренда. Подлинная классика итальянской культуры.
Plinio Visiona': традиционные ценности, культура и любовь к красоте
Созданный в 1959 году торговый дом Plinio Visona', был основан одноименным ремесленником и предпринимателем, чья страсть к работе и оригинальная интерпретация женской сумки ознаменовала 60-летнюю историю моды. Чуткое внимание к людям, рабочим процессам и воздействию на окружающую среду является визитной карточкой Plinio Visona'.
Весь производственный цикл сумки Plinio Visonà проходит сквозь умелые руки дизайнеров и мастеров, в русле традиций семьи Visonà. Все материалы для изготовления и каждый шов проходят тщательный контроль, чтобы быть на высоте качества.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.