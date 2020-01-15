Магазин Domani представляет бестселлеры 2019 года со скидками до 50 %.
Пять сумок-бестселлеров прошлого года, актуальных в 2020-м
Cromia
Клатчи универсальных бежевых оттенков – незаменимый аксессуар для любого случая, будь то свидание или прогулка с подругой.
Цена со скидкой – 12 199 рублей
Marina Creazione
Маленькая сумка классического черного цвета – беспроигрышный вариант, который станет финальным штрихом в повседневном или вечернем образе.
Цена со скидкой – 11 199 рублей
Cromia
Монохромный наряд, как правило, требует одной акцентной детали, и сумочка Cromia небесно-голубого цвета придется в этом случае как нельзя кстати.
Цена со скидкой – 15 199 рублей
Cromia
В насыщенном приключениями дне или мини-путешествии не обойтись без рюкзака нейтрального оттенка. Бежевый, черный или темно-синий – есть где разгуляться.
Цена со скидкой– 11 799 рублей
Cromia
Рюкзаки жестких форм придутся по вкусу адептам классики, которые ценят удобство. Отличная альтернатива привычным сумкам!
Цена маленького рюкзака со скидкой – 9 999 рублей
Цена большого рюкзака со скидкой – 15 300 рублей
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