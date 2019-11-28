Новый год с Rinascimento

Rinascimento – итальянский бренд модной женской одежды, входящий наряду с Kitana, Terranova и Calliope в крупную корпорацию Teddy. Он берет свое начало в 60-х годах прошлого века, когда бухгалтер Витторио Тадеи решил бросить все и основать собственное дело.

Rinascimento использует передовые технологии и оборудование, а также натуральные ткани и вискозу с добавлением эластана, чтобы сделать одежду максимально комфортной и практичной. Элегантная и официальная, раскованная и сдержанная, вечерняя и повседневная, строгая и легкомысленная, романтичная и энергичная, классическая и с яркими рок-н-ролльными нотками – образы, которые рисует Rinascimento, могут быть очень разными, но они всегда эффектные и запоминающиеся. Новогодняя коллекция бренда – явное тому подтверждение.