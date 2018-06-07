George Kini: часовая классика на острие моды

Выбрать часы, которые ты будешь с удовольствием надевать каждое утро, и не разориться – задача не из легких. Но миссия выполнима, если взглянуть на коллекцию часов итальянского бренда George Kini.

Классический часовой корпус и циферблат в умах креативной команды марки обрели новое прочтение: каждая коллекция бренда – это смелый эксперимент, в котором тесно переплетаются и горячие fashion-тренды, и традиции часового мастерства. Некоторые «фишки» неизменны от коллекции к коллекции – например, притягательно ловящее блики (и взгляды окружающих) выпуклое стекло с сапфировым напылением. Ну а девушки вряд ли смогут устоять перед особым комплиментом от George Kini – натуральным бриллиантом, которым инкрустирован циферблат каждой женской модели.

С функциональностью у George Kini все тоже в полном порядке. За точность хода отвечают надежные японские и швейцарские механизмы, за долговечность и комфорт в повседневном использовании – гипоаллергенная нержавеющая сталь 316L.

В комплекте к каждым часам идет дополнительный нейлоновый ремешок в NATO-стиле, инструмент для его самостоятельной замены и запасные втулки – справится даже девушка (проверено!). Завершающий штрих - шикарная упаковка, которая превращает часы George Kini в подарок, который приятно дарить и получать.