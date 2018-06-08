Ароматы ÉLISIRE Elixirs of Desire: эликсиры страсти, воспевающие красоту цвета

Франк начинал свою карьеру в Giorgio Armani, где он работал над Acqua di Gio и Mania, потом в Viktor & Rolf, с которым он создал Flowerbomb. Флаконы созданы под художественным руководством Малина Эриксона, который работал на многие престижные в мире моды и красоты марки, такие как Viktor & Rolf, Armani, Prada и Guerlain, и это только несколько имён.

«При помощи ÉLISIRE я хотел рассказать о своей любви к аромату и рисованию, а также о том, насколько я очарован природой. Мир, небо, солнце, свет, звезды и простые детали. Но больше всего - превосходство Цвета, его воздействие на чувства и эмоции. Цвет имеет таинственную силу мгновенно действовать на тело и разум. Я разрабатывал ÉLISIRE как раннюю зарю цвета, особенные моменты, когда время останавливается, приглашая созерцать заполненный новыми обещаниями горизонт… Добро пожаловать в мир ÉLISIRE», Франк Зальцведель.

EAU PAPAGUÉNA

Экстракт света