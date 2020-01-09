Фестиваль вареников в 2020 году растянется на два дня – с 11 по 12 января. Основной площадкой для фестиваля станет Соборная площадь. Тут пройдут народные гулянья, конкурсы, выступления творческих коллективов и приглашенных групп.
В Белгороде раздадут 10 000 вареников
Кормить варениками гостей будут с 14:30. И если в 2019 году раздавали символичное количество порций – 2019, то в 2020 приготовят 10 000 вареников. Раздавать их будут на Соборной площади и в троллейбусе № 8.
В день открытия фестиваля пройдет конкурс карнавальных костюмов «Вареник the best». Участие в нем могут принять все желающие.
Финалом обоих вечеров Фестиваля вареников станут музыкальные концерты. 11 января на площади выступит кавер-группа «Нестройные» из Тамбова, а 12 января для белгородцев споет группа «Божья коровка», автор хита 80-х «Гранитный камушек».
По материалам Культурного региона
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