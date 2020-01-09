В Белгороде раздадут 10 000 вареников

Кормить варениками гостей будут с 14:30. И если в 2019 году раздавали символичное количество порций – 2019, то в 2020 приготовят 10 000 вареников. Раздавать их будут на Соборной площади и в троллейбусе № 8.

В день открытия фестиваля пройдет конкурс карнавальных костюмов «Вареник the best». Участие в нем могут принять все желающие.

Финалом обоих вечеров Фестиваля вареников станут музыкальные концерты. 11 января на площади выступит кавер-группа «Нестройные» из Тамбова, а 12 января для белгородцев споет группа «Божья коровка», автор хита 80-х «Гранитный камушек».

По материалам Культурного региона